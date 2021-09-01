prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября 2021, 11:13

Published 1 сентября 2021, 11:13

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В красноярской школе будет 19 первых классов

1 сентября 2021, 11:13

В 2021 году в Красноярске стало больше первоклассников.

фото: Олег Кузьмин /gnkk.ru

В управлении образования Красноярска «Проспекту Мира» сказали, что в первый класс пошли около 15 800 детей. Это примерно на 500 человек больше, чем в прошлом году. С каждым годом число первоклассников только увеличивается.

В управлении назвали топ-3 школы с наибольшим количеством первых классов.

Лидером стала школа №156 в Советском районе — там появилось 19 первых классов. На втором месте идет образовательный комплекс «Покровский», где первоклашек разделили на 17 классов. На третьем месте стоит школа №155, где открыли 13 первых классов.

А в Солнечном дети пошли в первый «Я».

#Новости#Образование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика