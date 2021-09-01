В красноярской школе будет 19 первых классов

Posted 1 сентября 2021, 11:13
Published 1 сентября 2021, 11:13
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В 2021 году в Красноярске стало больше первоклассников.
В управлении образования Красноярска «Проспекту Мира» сказали, что в первый класс пошли около 15 800 детей. Это примерно на 500 человек больше, чем в прошлом году. С каждым годом число первоклассников только увеличивается.
В управлении назвали топ-3 школы с наибольшим количеством первых классов.
Лидером стала школа №156 в Советском районе — там появилось 19 первых классов. На втором месте идет образовательный комплекс «Покровский», где первоклашек разделили на 17 классов. На третьем месте стоит школа №155, где открыли 13 первых классов.
А в Солнечном дети пошли в первый «Я».
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