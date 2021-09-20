prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2021, 12:17

Published 20 сентября 2021, 12:17

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

«Перцы», Mike&Molly, «Оригами»: в красноярском общепите выросли цены

20 сентября 2021, 12:17

В красноярских заведениях и доставках выросли цены. Некоторые позиции подорожали на 20-30 рублей. «Проспект Мира» спросил у рестораторов, с чем это связано.

Анатолий Ващенко (Bellini Group) сказал нам, что повышение цен на блюда связано с тем, что в последние месяцы поставщики регулярно повышают цены. Так, подорожали мука, овощи и молоко. Например, цена на пиццу сальсичча в «Перцах» по сравнению с августом выросла на 20 рублей — с 379 до 399.

Еще Ващенко добавил, что в сфере общепита из-за пандемии не хватает персонала — рестораторы повышают зарплаты, чтобы сохранить работников.

Иван Новак (доставка суши и роллов «Оригами») указал на растущие цены у поставщиков и отметил, что сотрудникам необходимо поднимать зарплату. Новак сказал, что сырье подорожало от 5 до 30%. В самой доставке цены повысили на 5% — это около +20 рублей к одной позиции в меню.

Александр Митраков (Mike&Molly, 0.75 please) ответил, что цены действительно выросли. До повышения, по его мнению, цены «не имели ничего общего с реальностью». Причины Митраков называет те же — повышение зарплат и цен у поставщиков.

#Анна Комарова#Деньги#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика