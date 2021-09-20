«Перцы», Mike&Molly, «Оригами»: в красноярском общепите выросли цены

Анатолий Ващенко (Bellini Group) сказал нам, что повышение цен на блюда связано с тем, что в последние месяцы поставщики регулярно повышают цены. Так, подорожали мука, овощи и молоко. Например, цена на пиццу сальсичча в «Перцах» по сравнению с августом выросла на 20 рублей — с 379 до 399.