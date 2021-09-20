«Перцы», Mike&Molly, «Оригами»: в красноярском общепите выросли цены

Posted 20 сентября 2021, 12:17
Published 20 сентября 2021, 12:17
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В красноярских заведениях и доставках выросли цены. Некоторые позиции подорожали на 20-30 рублей. «Проспект Мира» спросил у рестораторов, с чем это связано.
Анатолий Ващенко (Bellini Group) сказал нам, что повышение цен на блюда связано с тем, что в последние месяцы поставщики регулярно повышают цены. Так, подорожали мука, овощи и молоко. Например, цена на пиццу сальсичча в «Перцах» по сравнению с августом выросла на 20 рублей — с 379 до 399.
Еще Ващенко добавил, что в сфере общепита из-за пандемии не хватает персонала — рестораторы повышают зарплаты, чтобы сохранить работников.
Иван Новак (доставка суши и роллов «Оригами») указал на растущие цены у поставщиков и отметил, что сотрудникам необходимо поднимать зарплату. Новак сказал, что сырье подорожало от 5 до 30%. В самой доставке цены повысили на 5% — это около +20 рублей к одной позиции в меню.
Александр Митраков (Mike&Molly, 0.75 please) ответил, что цены действительно выросли. До повышения, по его мнению, цены «не имели ничего общего с реальностью». Причины Митраков называет те же — повышение зарплат и цен у поставщиков.