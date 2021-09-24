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Posted 24 сентября 2021, 06:15

Published 24 сентября 2021, 06:15

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Красноярцам показали, что будет на месте недостроя «Краскона»

24 сентября 2021, 06:15

Красноярцам показали, как будет выглядеть офисный центр на месте недостроя на Карла Маркса, 22а.

В апреле компания «Русал» выкупила недострой «Краскона» и предложила разместить на его месте многофункциональный деловой центр. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

фото здесь и далее: admkrsk.ru

23 сентября в Красноярске прошли публичные слушания по реконструкции недостроенного цеха кондитерской фабрики. 

В основе проекта лежит концепция архитектурного бюро Сергея Шведова из Санкт-Петербурга. На месте недостроенного цеха должно появиться офисное здание. Там планируется сделать подземную парковку, фитнес-зал, музей и кафе на первом этаже. Проект включает благоустройство прилегающей территории. У здания будет переменная этажность в 5-6 этажей.

Теперь проекту нужно пройти государственную экспертизу.

Строительство цеха началось в 1992 году, но разметили здание без отступа от красных линий. В то время современных требований к отступам не было.

#Егор Валинуров#Город#Новости
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