Красноярцам показали, что будет на месте недостроя «Краскона»

Posted 24 сентября 2021, 06:15
Published 24 сентября 2021, 06:15
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Красноярцам показали, как будет выглядеть офисный центр на месте недостроя на Карла Маркса, 22а.
В апреле компания «Русал» выкупила недострой «Краскона» и предложила разместить на его месте многофункциональный деловой центр. Подробнее об этом можно прочесть здесь.
23 сентября в Красноярске прошли публичные слушания по реконструкции недостроенного цеха кондитерской фабрики.
В основе проекта лежит концепция архитектурного бюро Сергея Шведова из Санкт-Петербурга. На месте недостроенного цеха должно появиться офисное здание. Там планируется сделать подземную парковку, фитнес-зал, музей и кафе на первом этаже. Проект включает благоустройство прилегающей территории. У здания будет переменная этажность в 5-6 этажей.
Теперь проекту нужно пройти государственную экспертизу.
Строительство цеха началось в 1992 году, но разметили здание без отступа от красных линий. В то время современных требований к отступам не было.