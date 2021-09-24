На новом корпусе Политеха установили барельеф первого ректора

На открытии доски присутствовали ректор СФУ Максим Румянцев, директор Политехнического института Михаил Первухин, ректор СибГУ Эдхам Акбулатов и другие. Также в этот день был открыт зал Ученого совета имени Борисова. Ректор СФУ вручил благодарственные письма тем, кто помогал обустраивать зал.