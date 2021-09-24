На новом корпусе Политеха установили барельеф первого ректора

Posted 24 сентября 2021, 05:36
Published 24 сентября 2021, 05:36
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
На новом корпусе Политехнического института СФУ появилась мемориальная доска с барельефом первого ректора Василия Борисова.
Доску открыли 23 сентября, во время празднования 65-летия инженерного образования. Ранее этот барельеф был на фасаде корпуса СФУ по улице Ленина, со сдачей нового корпуса в Студгородке, доску решили переустановить.
На открытии доски присутствовали ректор СФУ Максим Румянцев, директор Политехнического института Михаил Первухин, ректор СибГУ Эдхам Акбулатов и другие. Также в этот день был открыт зал Ученого совета имени Борисова. Ректор СФУ вручил благодарственные письма тем, кто помогал обустраивать зал.
Как уточняют в СФУ, Василий Борисов был ректором Красноярского политехнического института с 1956 по 1983 год. Борисов — почётный гражданин Красноярска, профессор, автор более ста научных публикаций.