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Posted 24 сентября 2021, 05:36

Published 24 сентября 2021, 05:36

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

На новом корпусе Политеха установили барельеф первого ректора

24 сентября 2021, 05:36

На новом корпусе Политехнического института СФУ появилась мемориальная доска с барельефом первого ректора Василия Борисова. 

Доску открыли 23 сентября, во время празднования 65-летия инженерного образования. Ранее этот барельеф был на фасаде корпуса СФУ по улице Ленина, со сдачей нового корпуса в Студгородке, доску решили переустановить.

На открытии доски присутствовали ректор СФУ Максим Румянцев, директор Политехнического института Михаил Первухин, ректор СибГУ Эдхам Акбулатов и другие. Также в этот день был открыт зал Ученого совета имени Борисова. Ректор СФУ вручил благодарственные письма тем, кто помогал обустраивать зал.

Как уточняют в СФУ, Василий Борисов был ректором Красноярского политехнического института с 1956 по 1983 год. Борисов — почётный гражданин Красноярска, профессор, автор более ста научных публикаций.

#Анна Комарова#Город#Новости
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