СМИ рассказали, где может находиться сбежавший Артем Усс

Предполагается, что водитель повез Усса и высадил в нескольких километрах от Базильо, а после сын губернатора мог сменить машину, чтобы спутать следы, и пересечь наземную границу Италии с одной из соседних стран, вероятно, со Швейцарией или Словенией.