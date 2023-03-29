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Posted 29 марта 2023, 05:22

Published 29 марта 2023, 05:22

Modified 29 марта 2023, 06:10

Updated 29 марта 2023, 06:10

СМИ рассказали, где может находиться сбежавший Артем Усс

29 марта 2023, 05:22
СМИ считают, что сын губернатора Красноярского края Артем Усс, который сбежал из-под домашнего ареста, пересек наземную границу Италии с одной из соседних стран.

Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, Артем Усс сбежал из квартиры в пригороде Милана, в городе Базильо, срезав электронный браслет. Сообщается, что неподалеку от дома его ждал автомобиль. Его хозяином якобы был посторонний человек, который им не пользовался.

Предполагается, что водитель повез Усса и высадил в нескольких километрах от Базильо, а после сын губернатора мог сменить машину, чтобы спутать следы, и пересечь наземную границу Италии с одной из соседних стран, вероятно, со Швейцарией или Словенией.

По версии следствия, с побегом Уссу могли помочь российские спецслужбы. 

  • Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту в Милане по запросу США. Американские власти обвиняют его в контрабанде венесуэльской нефти, торговле военными технологиями, отмывании денег и нарушении санкций. 
  • Суд в Италии одобрил экстрадицию Усса-младшего в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. Спустя сутки он сбежал из-под домашнего ареста. 
  • Губернатор Александр Усс после побега заявлял, что не знает, где находится его сын, и называл все обвинения сфальсифицированными.
  • Позже в поисках начали участвовать и американские власти.
  • Подробнее об этом деле читайте здесь
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