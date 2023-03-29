СМИ рассказали, где может находиться сбежавший Артем Усс

Posted 29 марта 2023, 05:22
Published 29 марта 2023, 05:22
Modified 29 марта 2023, 06:10
Updated 29 марта 2023, 06:10
Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, Артем Усс сбежал из квартиры в пригороде Милана, в городе Базильо, срезав электронный браслет. Сообщается, что неподалеку от дома его ждал автомобиль. Его хозяином якобы был посторонний человек, который им не пользовался.
Предполагается, что водитель повез Усса и высадил в нескольких километрах от Базильо, а после сын губернатора мог сменить машину, чтобы спутать следы, и пересечь наземную границу Италии с одной из соседних стран, вероятно, со Швейцарией или Словенией.
По версии следствия, с побегом Уссу могли помочь российские спецслужбы.