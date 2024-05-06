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Posted 6 мая, 05:57

Published 6 мая, 05:57

Modified 6 мая, 05:59

Updated 6 мая, 05:59

Субботник на селе: крупная федеральная компания выбрала для уборки посёлок

Субботник на селе: крупная федеральная компания выбрала для уборки посёлок

6 мая 2024, 05:57
Фото: Этажи
Реклама. ИП Мишуров В.А. erid: LjN8K86HR
Сотрудники компании «Этажи» приняли участие в общегородском субботнике 4 мая. Но выбрали для уборки не городскую локацию, а сельскую местность.
«Загородная недвижимость — настоящий тренд 2024 года. Сохраняющиеся льготные ипотечные программы для загородки позволяют покупателям приобрести не только большую площадь жилья, чем в городе, но и все плюсы загородной жизни: свежий воздух, отдых на своём собственном участке, возможность завести собаку и т. д. Все эти причины переезда называют клиенты. Но внешний вид наших пригородных посёлков, несмотря на усилия местных администраций, далек от идеала. Для жителей деревень важны чистота и уют не только на собственных участках, но и на общих социально-важных объектах», — поделилась эксперт по загородной недвижимости компании «Этажи» Юлия Матвейкина.

Совместно с администрацией Элитовского сельсовета, для субботника было выбрано озеро Морозовское в центре деревни Бугачево. Летом здесь очень живописно, можно посидеть с удочкой, рядом недавно оборудовали детскую площадку.

Фото: Этажи

Вывезти весь мусор помогли партнёры компании «Этажи» по малоэтажному строительству СК «Левантар» и СК «Финский дом», которые предоставили крупную строительную технику. Без серьёзной техники вывезти мусор было бы сложно, т. к. на площадке оказался ещё и брошенный кем-то шифер.

Фото: Этажи

Традиция, пришедшая из далёкого советского прошлого, осталась актуальной и в наши дни. Субботник — прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом месте, а ещё пообщаться вместе на открытом воздухе в неформальной обстановке. Наводить порядок на озере пришлось под проливным дождём. Несмотря на перенос даты субботника, погода немного подвела. Но все разошлись в прекрасном настроении!

#Владислав Савончик
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