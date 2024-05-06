Субботник на селе: крупная федеральная компания выбрала для уборки посёлок

Традиция, пришедшая из далёкого советского прошлого, осталась актуальной и в наши дни. Субботник — прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом месте, а ещё пообщаться вместе на открытом воздухе в неформальной обстановке. Наводить порядок на озере пришлось под проливным дождём. Несмотря на перенос даты субботника, погода немного подвела. Но все разошлись в прекрасном настроении!