Субботник на селе: крупная федеральная компания выбрала для уборки посёлок

Posted 6 мая, 05:57
Published 6 мая, 05:57
Modified 6 мая, 05:59
Updated 6 мая, 05:59
«Загородная недвижимость — настоящий тренд 2024 года. Сохраняющиеся льготные ипотечные программы для загородки позволяют покупателям приобрести не только большую площадь жилья, чем в городе, но и все плюсы загородной жизни: свежий воздух, отдых на своём собственном участке, возможность завести собаку и т. д. Все эти причины переезда называют клиенты. Но внешний вид наших пригородных посёлков, несмотря на усилия местных администраций, далек от идеала. Для жителей деревень важны чистота и уют не только на собственных участках, но и на общих социально-важных объектах», — поделилась эксперт по загородной недвижимости компании «Этажи» Юлия Матвейкина.
Совместно с администрацией Элитовского сельсовета, для субботника было выбрано озеро Морозовское в центре деревни Бугачево. Летом здесь очень живописно, можно посидеть с удочкой, рядом недавно оборудовали детскую площадку.
Вывезти весь мусор помогли партнёры компании «Этажи» по малоэтажному строительству СК «Левантар» и СК «Финский дом», которые предоставили крупную строительную технику. Без серьёзной техники вывезти мусор было бы сложно, т. к. на площадке оказался ещё и брошенный кем-то шифер.
Традиция, пришедшая из далёкого советского прошлого, осталась актуальной и в наши дни. Субботник — прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом месте, а ещё пообщаться вместе на открытом воздухе в неформальной обстановке. Наводить порядок на озере пришлось под проливным дождём. Несмотря на перенос даты субботника, погода немного подвела. Но все разошлись в прекрасном настроении!