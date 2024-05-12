Красноярец попал на обложку «Яндекс. Музыки»

Posted 12 мая, 03:14
Published 12 мая, 03:14
Modified 13 мая, 08:59
Updated 13 мая, 08:59
Трек был записан в стиле хаус на лейбле Stvol Records от известной группы Cream Soda.
«Брусника исповедует свою любовь к океану через вымышленное звуковое расширение файла своего нового EP на Stvol Records. „Ocean.y2k“ — это настоящее возрождение транс-музыки с элементами брейкбита и хауса 2000-х», — поделились в паблике лейбла.
Отметим, Broosnica специализируется на электронной музыке. Недавно он переехал из Красноярска в Москву, чтобы вывести творчество на новый этап. Артист выступает с турами по городам России, а в начале этого года он проехался с туром по клубам Китая.