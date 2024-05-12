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Posted 12 мая, 03:14

Published 12 мая, 03:14

Modified 13 мая, 08:59

Updated 13 мая, 08:59

Красноярец попал на обложку «Яндекс. Музыки»

12 мая 2024, 03:14
Уроженец Красноярска Роман Broosnica выпустил трек Don't U Know Me и попал на обложку главного русского плейлиста по электронике в сервисе «Яндекс.Музыка».

Трек был записан в стиле хаус на лейбле Stvol Records от известной группы Cream Soda.

«Брусника исповедует свою любовь к океану через вымышленное звуковое расширение файла своего нового EP на Stvol Records. „Ocean.y2k“ — это настоящее возрождение транс-музыки с элементами брейкбита и хауса 2000-х», — поделились в паблике лейбла.

Отметим, Broosnica специализируется на электронной музыке. Недавно он переехал из Красноярска в Москву, чтобы вывести творчество на новый этап. Артист выступает с турами по городам России, а в начале этого года он проехался с туром по клубам Китая.

#Владислав Савончик#Красноярск#Яндекс.Музыка#Роман Broosnica#Электроника#Хаус#Stvol Records#Cream Soda
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