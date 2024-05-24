Вместо складов, гаражей и пустырей — культовые локации и новые зоны притяжения

В продвинутых мегаполисах процесс редевелопмента — когда старые неликвидные объекты недвижимости или территория превращаются в новые сооружения и пространства с абсолютно новым функционалом и эффективностью — обычное дело. В Москве, например, — это «Винзавод», «ГЭС-2» или дизайн-завод «Флакон».