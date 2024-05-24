Вместо складов, гаражей и пустырей — культовые локации и новые зоны притяжения

Posted 24 мая, 05:03
Published 24 мая, 05:03
Modified 24 мая, 05:05
Updated 24 мая, 05:05
В продвинутых мегаполисах процесс редевелопмента — когда старые неликвидные объекты недвижимости или территория превращаются в новые сооружения и пространства с абсолютно новым функционалом и эффективностью — обычное дело. В Москве, например, — это «Винзавод», «ГЭС-2» или дизайн-завод «Флакон».
20 июня в Красноярске состоятся образовательный этап фестиваля Invest Fest 2024 — форум «Урбанист-капиталист» и Инвестиционный тур по объектам редевелопмента в городе Красноярске. Это первое событие в области редевелопмента, инвестиций и коммерческой недвижимости в Красноярске.
Есть ли шанс появиться таким культовым объектам в Красноярске? Эта станет одной из тем форума. Отдельную секцию посвятят частному редевелопменту — на ней инвесторы и девелоперы обсудят потенциал красноярских проектов.
В мероприятии по теме комплексного развития территорий (КРТ) примут участие политики, градостроители, руководители бизнеса, архитекторы из разных регионов. География участников — Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Томск, Омск, Пермь и др.
Они поделятся опытом: как сделать город не только финансово привлекательным и устойчивым, но и подчеркнуть историю и культурный код конкретного места.
В Красноярске есть более 40 площадок, которые застроят по программе КРТ. Сейчас там заброшенные промзоны, ветхие дома, пустыри. Реновация позволит создать здесь благоустроенные современные кварталы с жилыми домами, социальными объектами, общественно-деловой застройкой, новыми дорогами.
Для обсуждения организаторы форума взяли «горячую» тему — «Дизайн-код». Это документ, который регламентирует, по каким правилам в городской среде следует размещать вывески и рекламные конструкции. Может получиться интересная дискуссия «Принятый дизайн-код и VS реальность в Красноярске».
«Мы уверены, что идеи экспертов в области архитектуры и градостроительства, представителей власти, бизнеса и урбанистов, высказанные на форуме, партнерские отношения, которые завяжутся на мероприятии, — помогут создать более устойчивую, удобную для красноярцев и процветающую городскую инфраструктуру», — говорит один из соорганизаторов форума руководитель компании «КрасРедевелопмент» Андрей Шевелев.
Организаторы мероприятия: редевелоперская компания «Колесник» совместно с партнером «КрасРедевелопмент».