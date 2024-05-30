Почему важно промывать систему отопления в доме и кто должен это делать?

Если на протяжении 10 лет в доме не проводили промывку системы отопления, то она забивается отложениями на 50% и более. Из-за этого уменьшается теплоотдача: грязь и ржавчина плохо проводят тепло. Кроме того, уменьшается скорость циркуляции воды и увеличивается скорость износа труб.