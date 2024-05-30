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Posted 30 мая 2024, 08:14

Published 30 мая 2024, 08:14

Modified 27 января, 08:06

Updated 27 января, 08:06

Почему важно промывать систему отопления в доме и кто должен это делать?

Почему важно промывать систему отопления в доме и кто должен это делать?

30 мая 2024, 08:14
Фото: prmira.ru.
Просто о сложном в семи картинках

Если на протяжении 10 лет в доме не проводили промывку системы отопления, то она забивается отложениями на 50% и более. Из-за этого уменьшается теплоотдача: грязь и ржавчина плохо проводят тепло. Кроме того, уменьшается скорость циркуляции воды и увеличивается скорость износа труб.

Эксперты СГК ответили на вопросы о промывке труб в доме, как проводятся эти работы, и что важно знать потребителям.

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