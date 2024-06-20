Эксперты рассказали о доступности лечения коронарных артерий по программе ОМС

В каждом регионе Российской Федерации действует «Сосудистая программа», в рамках которой реализуется эффективный алгоритм оказания медицинской помощи при острой коронарной патологии. Специалисты советуют обращаться в страховые медицинские организации в случае возникновения любых трудностей с получением медицинской помощи. Контактные данные страховой компании указаны в полисе ОМС. После этого необходимо позвонить по телефону контакт-центра и рассказать о проблеме. Представитель организации свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением, чтобы изложенную проблему решить.