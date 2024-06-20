Эксперты рассказали о доступности лечения коронарных артерий по программе ОМС

Posted 20 июня, 07:22
Published 20 июня, 07:22
Modified 20 июня, 07:22
Updated 20 июня, 07:22
Эксперты системы обязательного медицинского страхования рассказали о симптомах острого коронарного синдрома (ОКС), о том, когда следует обратиться к специалистам, и об оказываемой медицинской помощи при данном заболевании, сообщает издание, пишет aif.ru.
Острый коронарный синдром (ОКС) представляет собой группу симптомов, которые могут указывать на нестабильную стенокардию или острый инфаркт миокарда. Это первичный диагноз, который устанавливается в первые часы заболевания.
Поражение коронарных артерий сердца проявляется при ОКС. При возникновении ОКС необходима консультация кардиолога и медицинская помощь, направленная на восстановление проходимости коронарных артерий. В первую очередь речь идет о коронарографии.
Эксперты обращают внимание, что временное улучшение состояния при симптомах острого коронарного синдрома не означает выздоровления. Пренебрежение лечением может привести к серьезным последствиям.
Симптомы, которые требуют внимания, включают дискомфорт за грудиной: ощущение давления, сжатия, боли или тяжести. Также может появиться боль, которая распространяется на левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, верхнюю часть живота. Одновременно могут возникнуть потливость, тошнота, боли в животе, одышка или потеря сознания.
Если эти симптомы появились, необходимо безотлагательно вызвать бригаду скорой помощи. После первой помощи со стороны медицинских работников (которые должны уменьшить симптомы острого коронарного синдрома) пациенту рекомендуется записаться на прием к терапевту и кардиологу. В случае выявления патологии госпитализация обязательна.
Михаил Пушков, советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС», отметил, что все виды обследований и лечения коронарных артерий доступны через базовую программу обязательного медицинского страхования.
В каждом регионе Российской Федерации действует «Сосудистая программа», в рамках которой реализуется эффективный алгоритм оказания медицинской помощи при острой коронарной патологии. Специалисты советуют обращаться в страховые медицинские организации в случае возникновения любых трудностей с получением медицинской помощи. Контактные данные страховой компании указаны в полисе ОМС. После этого необходимо позвонить по телефону контакт-центра и рассказать о проблеме. Представитель организации свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением, чтобы изложенную проблему решить.