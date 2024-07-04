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Posted 4 июля, 09:57

Published 4 июля, 09:57

Modified 12 ноября, 11:43

Updated 12 ноября, 11:43

Госкомпании РФ закупили у самозанятых в I–II кварталах 2024 года на 4,5 млрд рублей

Госкомпании РФ закупили у самозанятых в I–II кварталах 2024 года на 4,5 млрд рублей

4 июля 2024, 09:57
Фото: 1MI.
В первой половине 2024 года крупные государственные компании приобрели у самозанятых товаров и услуг на сумму 4,5 миллиарда рублей, что на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Такие данные привел гендиректор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич.

По его словам, количество самозанятых поставщиков увеличилось на 25% и достигло более пяти тысяч человек, передает iz.ru.

Он также подчеркнул, что наиболее востребованными среди закупок у самозанятых оказались услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, на которые было потрачено 1,26 миллиарда рублей. Второе место заняли творческие услуги (310 млн рублей), за ними следуют научные и технические услуги (280 млн рублей). На рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка было потрачено 270 миллионов рублей, а на специализированные строительные работы — 260 миллионов рублей.

За указанный период наибольший объем закупок у самозанятых был зафиксирован в Курской области (840 млн рублей), Москве (790 млн рублей) и Подмосковье (310 млн рублей).

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