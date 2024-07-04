Госкомпании РФ закупили у самозанятых в I–II кварталах 2024 года на 4,5 млрд рублей

Posted 4 июля, 09:57
Published 4 июля, 09:57
Modified 12 ноября, 11:43
Updated 12 ноября, 11:43
По его словам, количество самозанятых поставщиков увеличилось на 25% и достигло более пяти тысяч человек, передает iz.ru.
Он также подчеркнул, что наиболее востребованными среди закупок у самозанятых оказались услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, на которые было потрачено 1,26 миллиарда рублей. Второе место заняли творческие услуги (310 млн рублей), за ними следуют научные и технические услуги (280 млн рублей). На рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка было потрачено 270 миллионов рублей, а на специализированные строительные работы — 260 миллионов рублей.
За указанный период наибольший объем закупок у самозанятых был зафиксирован в Курской области (840 млн рублей), Москве (790 млн рублей) и Подмосковье (310 млн рублей).