Госкомпании РФ закупили у самозанятых в I–II кварталах 2024 года на 4,5 млрд рублей

Он также подчеркнул, что наиболее востребованными среди закупок у самозанятых оказались услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, на которые было потрачено 1,26 миллиарда рублей. Второе место заняли творческие услуги (310 млн рублей), за ними следуют научные и технические услуги (280 млн рублей). На рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка было потрачено 270 миллионов рублей, а на специализированные строительные работы — 260 миллионов рублей.