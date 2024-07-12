В 2024 году госкомпании закупили у МСП товаров и услуг на 4 трлн рублей

Posted 12 июля, 08:01
Published 12 июля, 08:01
Modified 12 ноября, 11:42
Updated 12 ноября, 11:42
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост суммы закупок у МСП составил почти на 1,6 трлн (+62%) и достиг рекордных значений в 4,14 трлн рублей, пишет INTERFAX.RU.
«Одновременно на 21% увеличилась численность поставщиков — представителей малого и среднего бизнеса. Их общее количество в I полугодии выросло более чем на 25 тыс. и превысило 143 тыс.», — добавил он.
В региональном разрезе лидерами по объему закупок у МСП стали Москва (сумма закупок более 1670 млрд руб), Санкт-Петербург (почти 387 млрд), Республика Татарстан (около 225 млрд), Московская область и Свердловская области (около 199 млрд и 166 млрд рублей соответственно). По росту объемов заключенных договоров закупок у субъектов МСП также лидируют эти регионы. Так, в Москве прирост составил более 1116 млрд рублей, в Татарстане — более 175 млрд, в Санкт-Петербурге — более 163 млрд, в Подмосковье и Свердловская области — 100 млрд и 79 млрд рублей соответственно. Кроме того, в десятку лидеров по этому показателю вошли Краснодарский край (прирост более 49 млрд рублей), Республика Башкортостан (более 38 млрд рублей), Новосибирская и Воронежская области (34 млрд и почти 28 млрд соответственно), Пермский край (более 27 млрд рублей).
Также отмечается, что за рассматриваемый период кратно увеличилось количество договоров на закупку ряда товаров, работ и услуг. Так, по вспомогательным услугам, связанным с финансовым посредничеством и страхованием, рост превысил 33 раза. В 21 раз выросли объемы закупаемой продукции и услуг частных домашних хозяйств, и в 16 раз больше приобретено услуг по уходу с обеспечением проживания. Также лидируют услуги по трудоустройству и подбору персонала, строительные работы, финансовые услуги и услуги в области культуры.
В топ крупнейших заказчиков по объему закупок у МСП-поставщиков по итогам I квартала 2024 года текущего года попали РЖД, особая экономическая зона «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк, «Россети Московский регион».
В рамках ФЗ № 223-ФЗ предприятия с госучастием обязаны в течение года совершать не менее 25% закупок у субъектов малого и среднего бизнеса. За контроль исполнения установленной квоты отвечают Корпорация МСП и региональные органы власти. Показатель по объему закупок включен в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который ранее инициировал глава государства Владимир Путин.