В 2024 году госкомпании закупили у МСП товаров и услуг на 4 трлн рублей

В региональном разрезе лидерами по объему закупок у МСП стали Москва (сумма закупок более 1670 млрд руб), Санкт-Петербург (почти 387 млрд), Республика Татарстан (около 225 млрд), Московская область и Свердловская области (около 199 млрд и 166 млрд рублей соответственно). По росту объемов заключенных договоров закупок у субъектов МСП также лидируют эти регионы. Так, в Москве прирост составил более 1116 млрд рублей, в Татарстане — более 175 млрд, в Санкт-Петербурге — более 163 млрд, в Подмосковье и Свердловская области — 100 млрд и 79 млрд рублей соответственно. Кроме того, в десятку лидеров по этому показателю вошли Краснодарский край (прирост более 49 млрд рублей), Республика Башкортостан (более 38 млрд рублей), Новосибирская и Воронежская области (34 млрд и почти 28 млрд соответственно), Пермский край (более 27 млрд рублей).