Мужские мокасины: комфорт и стиль для повседневной жизни

Эту обувь изобрели североамериканские индейцы, она предназначалась для удобного перемещения по лесу и прерии. Современные модели сохранили основные черты своих исторических предшественников, такие как мягкость, гибкость и комфорт в ношении, однако зачастую изготавливаются из новых материалов и по новым технологиям.