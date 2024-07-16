Исаевич: МСП в СКФО каждый пятый рубль получили по господдержке

По информации генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, за три последних года количество малых и средних компаний в данной сфере выросло вдвое. В ходе Кавказского инвестиционного форума он отметил, что поддержка государства является для малого и среднего бизнеса тем импульсом, который во многих случаях становится ключевым драйвером их развития. На данный момент каждый пятый рубль получен малыми и средними компаниями благодаря господдержке. В минувшем году в сфере туризма, особенно в секторе гостиничного бизнеса, благодаря ей объем выданных займов вырос почти в два раза, а общая сумма полученных по ним средств превысила 1,5 млрд рублей. Что касается доли инвестиционных кредитов в господдержке, то она достигла почти 80%. Каждый второй такой кредит был поддержан Корпорацией МСП.