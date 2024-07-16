Исаевич: МСП в СКФО каждый пятый рубль получили по господдержке

Posted 16 июля, 11:02
Published 16 июля, 11:02
Modified 12 ноября, 11:45
Updated 12 ноября, 11:45
Помощь государства дала импульс развитию МСП всех отраслей, среди которых по темпам роста лидирует гостиничный бизнес, передает regnum.ru.
По информации генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, за три последних года количество малых и средних компаний в данной сфере выросло вдвое. В ходе Кавказского инвестиционного форума он отметил, что поддержка государства является для малого и среднего бизнеса тем импульсом, который во многих случаях становится ключевым драйвером их развития. На данный момент каждый пятый рубль получен малыми и средними компаниями благодаря господдержке. В минувшем году в сфере туризма, особенно в секторе гостиничного бизнеса, благодаря ей объем выданных займов вырос почти в два раза, а общая сумма полученных по ним средств превысила 1,5 млрд рублей. Что касается доли инвестиционных кредитов в господдержке, то она достигла почти 80%. Каждый второй такой кредит был поддержан Корпорацией МСП.
По заявлению главы Корпорации МСП, сейчас Северо-Кавказский федеральный округ занимает лидирующую позицию по проникновению господдержки. Этот показатель составляет около 18% всего объема кредитования, тогда как в 2022 году он достигал лишь 16%.
Александр Исаевич рассказал, что в СКФО в минувшем году благодаря в том числе господдержке наблюдалась позитивная динамика роста числа предприятий сектора МСП, количество которых превысило 231 тысячу. Это на 10% больше прошлогоднего показателя и на 20% превышает показатель 2020 года. «Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — отметил гендиректор КМСП.
Также он подчеркнул, что поддержка компаний МСП Северного Кавказа — одно из ключевых направлений деятельности Корпорации МСП. По его словам, основная задача заключается в таргетированной поддержке малых и средних предприятий СКФО, работающих в приоритетных для государства направлениях.
Господдержка малых и средних компаний Северного Кавказа обеспечивается в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.