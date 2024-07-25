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Posted 25 июля, 11:25

Published 25 июля, 11:25

Modified 12 ноября, 11:47

Updated 12 ноября, 11:47

КМСП обеспечит поддержку при открытии нового бизнеса на туристических автомаршрутах

КМСП обеспечит поддержку при открытии нового бизнеса на туристических автомаршрутах

25 июля 2024, 11:25
Фото: 1MI.
В рамках поручения президента Корпорация МСП при участии Минэкономразвития и регионов в сентябре запустит спецпрограмму поддержки для предпринимателей, желающих открыть бизнес по пути разрабатываемых регионами туристических автомаршрутов.

Компаниям МСП начнут предоставлять меры поддержки при возведении таких инфраструктурных объектов, как многофункциональные зоны, гостиницы, глемпинги, кафе, рестораны и др. Решение о потребности в строительстве того или иного объекта будет приниматься на уровне региональных правительств. С целью привлечения финансирования банков Корпорация МСП и власти в регионах обеспечат полное структурирование проекта. Также они будут оказывать помощь в процессе поиска и оформления площадок для реализации проектов, пишет ТАСС.

По информации, озвученной министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, развитие автотуризма возможно только в условиях создания сопутствующей инфраструктуры, обеспечить которую способны компании МСП. «Реализация этого проекта позволит нам комплексно подойти к развитию туристической отрасли с участием малого и среднего бизнеса. Главная цель — создание комфортных и безопасных условий для путешествий, а также строительство и развитие сопутствующей инфраструктуры для доступа к объектам туристического притяжения», — подытожил министр.

Согласно заявлению генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, собранные и систематически обновляемые в рамках цифровой платформы МСП.РФ данные о требуемых объектах инфраструктуры в регионах, подходящих для них земельных участках и доступных мерах поддержки позволят компаниям МСП узнать все потребности и открыть новые актуальные точки притяжения туристов. «После этого мы с регионом поможем его упаковать и привлечь банковские средства для строительства», — резюмировал глава КМСП.

Известно, что Корпорация МСП будет отвечать за организацию работы по всесторонней поддержке и сопровождению инвестиционных проектов компаний МСП, в числе которых проекты в сферах автотуризма и гостиничного бизнеса. Такое решение было принято в соответствии с поручением президента по итогам совещания с членами правительства.

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