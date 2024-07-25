КМСП обеспечит поддержку при открытии нового бизнеса на туристических автомаршрутах

Posted 25 июля, 11:25
Published 25 июля, 11:25
Modified 12 ноября, 11:47
Updated 12 ноября, 11:47
Компаниям МСП начнут предоставлять меры поддержки при возведении таких инфраструктурных объектов, как многофункциональные зоны, гостиницы, глемпинги, кафе, рестораны и др. Решение о потребности в строительстве того или иного объекта будет приниматься на уровне региональных правительств. С целью привлечения финансирования банков Корпорация МСП и власти в регионах обеспечат полное структурирование проекта. Также они будут оказывать помощь в процессе поиска и оформления площадок для реализации проектов, пишет ТАСС.
По информации, озвученной министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, развитие автотуризма возможно только в условиях создания сопутствующей инфраструктуры, обеспечить которую способны компании МСП. «Реализация этого проекта позволит нам комплексно подойти к развитию туристической отрасли с участием малого и среднего бизнеса. Главная цель — создание комфортных и безопасных условий для путешествий, а также строительство и развитие сопутствующей инфраструктуры для доступа к объектам туристического притяжения», — подытожил министр.
Согласно заявлению генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, собранные и систематически обновляемые в рамках цифровой платформы МСП.РФ данные о требуемых объектах инфраструктуры в регионах, подходящих для них земельных участках и доступных мерах поддержки позволят компаниям МСП узнать все потребности и открыть новые актуальные точки притяжения туристов. «После этого мы с регионом поможем его упаковать и привлечь банковские средства для строительства», — резюмировал глава КМСП.
Известно, что Корпорация МСП будет отвечать за организацию работы по всесторонней поддержке и сопровождению инвестиционных проектов компаний МСП, в числе которых проекты в сферах автотуризма и гостиничного бизнеса. Такое решение было принято в соответствии с поручением президента по итогам совещания с членами правительства.