КМСП обеспечит поддержку при открытии нового бизнеса на туристических автомаршрутах

Компаниям МСП начнут предоставлять меры поддержки при возведении таких инфраструктурных объектов, как многофункциональные зоны, гостиницы, глемпинги, кафе, рестораны и др. Решение о потребности в строительстве того или иного объекта будет приниматься на уровне региональных правительств. С целью привлечения финансирования банков Корпорация МСП и власти в регионах обеспечат полное структурирование проекта. Также они будут оказывать помощь в процессе поиска и оформления площадок для реализации проектов, пишет ТАСС.