Льготный лизинг позволил малому бизнесу приобрести оборудование на 2 млрд рублей

Александр Исаевич, генеральный директор КМСП, отметил, что корпорация продолжит поддерживать компании, которые хотят инвестировать средства в модернизацию производства. Он подчеркнул, что поддержка производственных МСП очень важна, так как они являются драйвером развития экономики. Гендиректор корпорации добавил, что данная программа позволяет предприятиям приобрести необходимое оборудование по низким ставкам. Исаевич также рассказал, что среди регионов лидером по использованию программы является Московская область, а среди отраслей — машиностроение и металлообработка. Об этом пишет ТАСС.