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Posted 25 июля, 08:43

Published 25 июля, 08:43

Modified 12 ноября, 11:46

Updated 12 ноября, 11:46

Льготный лизинг позволил малому бизнесу приобрести оборудование на 2 млрд рублей

Льготный лизинг позволил малому бизнесу приобрести оборудование на 2 млрд рублей

25 июля 2024, 08:43
Фото: 1MI.
Дочерняя структура Корпорации МСП «МСП Лизинг» в 1-м полугодии увеличила объем льготной лизинговой поддержки малого производственного бизнеса вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2 млрд рублей.

Александр Исаевич, генеральный директор КМСП, отметил, что корпорация продолжит поддерживать компании, которые хотят инвестировать средства в модернизацию производства. Он подчеркнул, что поддержка производственных МСП очень важна, так как они являются драйвером развития экономики. Гендиректор корпорации добавил, что данная программа позволяет предприятиям приобрести необходимое оборудование по низким ставкам. Исаевич также рассказал, что среди регионов лидером по использованию программы является Московская область, а среди отраслей — машиностроение и металлообработка. Об этом пишет ТАСС.

Программа позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса получить финансирование по ставке 6-8 процентов. Объем помощи составляет от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от тринадцати месяцев до семи лет. Выплаты лизинговых платежей начинаются после получения оборудования. Поручительство РГО позволяет приобрести технику с первоначальным взносом 0% от стоимости. Дистанционно подать заявку на участие в программе поможет платформа МСП.РФ.

Лизинговая поддержка компаний осуществляется благодаря Минэкономразвития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого выступил президент России.

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