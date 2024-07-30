Штаб и домики для рабочих появились на строительной площадке новых корпусов КрАЗа

Два новых корпуса электролиза заменят 11 старых, построенных еще в 60-е годы прошлого века. Алюминий на новом КрАЗе будут получать по технологии предварительно обожженых анодов на современных мощных электролизерах РА-550. Это собственная разработка инженеров РУСАЛа. Всего на строительство новых корпусов планируется привлечь около трех тысяч специалистов.