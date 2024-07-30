Штаб и домики для рабочих появились на строительной площадке новых корпусов КрАЗа

Posted 30 июля 2024, 09:24
Published 30 июля 2024, 09:24
Modified 30 июля 2024, 09:35
Updated 30 июля 2024, 09:35
«На стройплощадку нового КрАЗа завезены тысячи свай и уже готовы домики для строителей. Подрядчик найден. Проект переходит в активную фазу реализации», — отметил Евгений Курьянов, управляющий директор КрАЗа.
Для старта стройки на промплощадку уже привезли более 7 из 13 тысяч свай, которые потребуются.
Два новых корпуса электролиза заменят 11 старых, построенных еще в 60-е годы прошлого века. Алюминий на новом КрАЗе будут получать по технологии предварительно обожженых анодов на современных мощных электролизерах РА-550. Это собственная разработка инженеров РУСАЛа. Всего на строительство новых корпусов планируется привлечь около трех тысяч специалистов.
Проект снизит нагрузку на окружающую среду: в новых корпусах выбросы фторидов уменьшатся на 2/3, а бензапирен будет полностью исключен. В целом по КрАЗу после ввода новых корпусов снижение по фтору составит 39%, по бензапирену — 45%.
Проект успешно прошел общественные обсуждения, государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу.