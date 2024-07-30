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Posted 30 июля 2024, 09:24

Published 30 июля 2024, 09:24

Modified 30 июля 2024, 09:35

Updated 30 июля 2024, 09:35

Штаб и домики для рабочих появились на строительной площадке новых корпусов КрАЗа

30 июля 2024, 09:24
Красноярский алюминиевый завод продолжает готовить территорию под новые корпуса — там уже разместили здание строительного штаба, а также вагончики, в которых рабочие смогут отдыхать.
«На стройплощадку нового КрАЗа завезены тысячи свай и уже готовы домики для строителей. Подрядчик найден. Проект переходит в активную фазу реализации», — отметил Евгений Курьянов, управляющий директор КрАЗа.

Для старта стройки на промплощадку уже привезли более 7 из 13 тысяч свай, которые потребуются.

Два новых корпуса электролиза заменят 11 старых, построенных еще в 60-е годы прошлого века. Алюминий на новом КрАЗе будут получать по технологии предварительно обожженых анодов на современных мощных электролизерах РА-550. Это собственная разработка инженеров РУСАЛа. Всего на строительство новых корпусов планируется привлечь около трех тысяч специалистов.

Проект снизит нагрузку на окружающую среду: в новых корпусах выбросы фторидов уменьшатся на 2/3, а бензапирен будет полностью исключен. В целом по КрАЗу после ввода новых корпусов снижение по фтору составит 39%, по бензапирену — 45%.

Проект успешно прошел общественные обсуждения, государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу.

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