Господдержка помогла привлечь МСП на фондовом рынке 4,3 млрд рублей

Среди организаций, которые разместили облигации при поддержке МСП Банка для, — компания «С-Принт» из Челябинска, которая привлекла 100 миллионов рублей на проекты для новых клиентов. Также стоит отметить компанию «Селлер», работающую под брендом «ТехПорт», которая выпустила облигаций на сумму 500 миллионов рублей — средства будут направлены на расширение продаж крупной бытовой техники. МСП Банк также стал якорным инвестором выпуска облигаций компании «Моторные технологии» на 220 миллионов рублей.