Господдержка помогла привлечь МСП на фондовом рынке 4,3 млрд рублей

Posted 7 августа, 10:25
Published 7 августа, 10:25
Modified 12 ноября, 11:50
Updated 12 ноября, 11:50
Как сообщает издание regnum.ru, МСП Банк выступил в роли якорного инвестора и соорганизатора 19 выпусков, что позволило привлечь более 1 миллиарда рублей. Обеспечение доступа к финансированию через выпуск облигаций, включая использование мер поддержки, предусматривает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что примерно 80% малых и средних компаний в 2024 году разместили облигации в «Секторе Роста» Московской биржи с помощью МСП Банка. На данный момент фондовый рынок становится для представителей малого и среднего предпринимательства эффективной альтернативой для финансирования проектов.
Наибольший спрос на поддержку МСП Банка при организации выпуска облигаций наблюдался со стороны производственных и высокотехнологичных предприятий. Но не только: МСП Банк является соорганизатором выпусков облигаций и якорным инвестором для компаний сфер торговли, сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, финансовых предприятий. Корпорация МСП участвует в создании новых и расширении существующих мер господдержки, направленных на увеличение числа эмитентов фондового рынка среди малых и средних предприятий.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил, что для компании как института развития бизнеса крайне важно предоставить малым и средним предприятиям широкий выбор финансовой поддержки, включая возможность выхода на фондовый рынок. При поддержке МСП Банка значительно повышается доступность биржевых инструментов для бизнеса: затраты на подготовку и листинг сокращаются, повышается спрос на бумаги со стороны других инвесторов, а взаимодействие с институтами развития упрощается.
Среди организаций, которые разместили облигации при поддержке МСП Банка для, — компания «С-Принт» из Челябинска, которая привлекла 100 миллионов рублей на проекты для новых клиентов. Также стоит отметить компанию «Селлер», работающую под брендом «ТехПорт», которая выпустила облигаций на сумму 500 миллионов рублей — средства будут направлены на расширение продаж крупной бытовой техники. МСП Банк также стал якорным инвестором выпуска облигаций компании «Моторные технологии» на 220 миллионов рублей.