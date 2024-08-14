Газификация стала главной темой на круглом столе общественников

По мнению промышленника, Сибирь должна выйти на новый уровень. Для этого нужны три основных составляющих — доступный газ, логистика и сибирская ипотека. Это позволит развивать новые технологии, экологичные виды транспорта, даст развитие местному бизнесу, создаст новые рабочие места. Участники встречи сошлись во мнении, что всё это может не только остановить отток кадров из Сибири, но и привлечь новых компетентных специалистов. А поэтому нужно на федеральном уровне решать вопрос скорейшей газификации региона.