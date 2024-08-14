Газификация стала главной темой на круглом столе общественников

Posted 14 августа, 10:27
Published 14 августа, 10:27
Modified 30 августа, 09:57
Updated 30 августа, 09:57
Участники круглого стола пришли к выводу, что вопросы инфраструктуры, развития туризма, привлечения кадров, развития местного бизнеса — все это так или иначе упирается в газ.
Так, эколог Павел Гудовский отметил, что в Красноярском крае много запасов газа, которые могли бы добывать местные бизнесмены, однако пока что «Газпром» не дает предпринимателям войти на рынок. Олег Дерипаска предложил более широкий взгляд на проблему: оттягивание газификации Красноярска тормозит не только развитие города и региона, но и всей Сибири.
По мнению промышленника, Сибирь должна выйти на новый уровень. Для этого нужны три основных составляющих — доступный газ, логистика и сибирская ипотека. Это позволит развивать новые технологии, экологичные виды транспорта, даст развитие местному бизнесу, создаст новые рабочие места. Участники встречи сошлись во мнении, что всё это может не только остановить отток кадров из Сибири, но и привлечь новых компетентных специалистов. А поэтому нужно на федеральном уровне решать вопрос скорейшей газификации региона.