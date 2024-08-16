Красноярские ЖК назвали лучшими на федеральном градостроительном конкурсе

На берегах озера — деревянные настилы с шезлонгами. И даже дизайн входных групп в домах выполнен в концепции проекта — в стиле рыбацких хижин. А сам двор скорее похож на природный парк или ботанический сад с ландшафтным дизайном: здесь высажено 327 хвойных деревьев, 654 лиственных и почти 11 тысяч кустарников и многолетних растений.