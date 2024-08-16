Красноярские ЖК назвали лучшими на федеральном градостроительном конкурсе

Posted 16 августа, 02:00
Published 16 августа, 02:00
Modified 22 августа, 06:24
Updated 22 августа, 06:24
Премия «Топ ЖК» — традиционно самый масштабный в России градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек. В этом году к участию было допущено 564 заявки от 149 застройщиков из 54 регионов России.
Проекты ГСК «Арбан» стали победителями в трех номинациях. SCANDIS OZERO завоевал 1 место в России в номинации «Лучший водный объект от Застройщика» и 2 место в номинации «Лучшее освещение дворового пространства». Также жюри высоко оценили семейный квартал «Барбарис», присудив ему 1 место в номинации «Лучший мастер-план дворового пространства».
Микрорайон Scandis Ozero располагается на Взлетке, его отличительной особенностью является рукотворное озеро с площадью водной глади 1400 квадратных метров, созданное застройщиком на территории приватного двора. Помимо озера, здесь представлен целый комплекс водных объектов: остров с 10-метровой елью, водопад, мельничное колесо. А недавно здесь появился уникальный для города водный фонтан.
На берегах озера — деревянные настилы с шезлонгами. И даже дизайн входных групп в домах выполнен в концепции проекта — в стиле рыбацких хижин. А сам двор скорее похож на природный парк или ботанический сад с ландшафтным дизайном: здесь высажено 327 хвойных деревьев, 654 лиственных и почти 11 тысяч кустарников и многолетних растений.
Для детей здесь предусмотрены современные детские и спортивные площадки в природных цветах, а также два частных детских сада на первых этажах двух корпусов на 100 детей.
Также в рамках благотворительной деятельности застройщик благоустроил прилегающую территорию на ул. Молокова, здесь появился одноименный сквер Scandis площадью более 15 тысячи квадратных метров, доступный для всех желающих.
Это не первая победа микрорайона Scandis Ozero на федеральном конкурсе. Ранее, в 2020 и 2023 году он трижды становился победителем престижной федеральной премии Urban Awards. А в этом году на конкурсе минстроя края получил Гран-при в номинации «Самая лучшая концепция благоустройства и озеленения» и назван «Лучшим красноярским двором» в ежегодном конкурсе от мэрии Красноярска.
Этим летом досрочно на 4 месяца завершено строительство природного микрорайона, в состав которого входят 9 кирпичных домов, подземный паркинг, приватный двор с ландшафтным дизайном и рукотворным озером. Акт ввода в эксплуатацию уже получен, в ближайшее время начнется выдача ключей в последних двух домах третьей очереди.
В продаже остались последние готовые квартиры. Выбрать планировку и записаться на экскурсию по микрорайону можно в отделе продаж ГСК «Арбан». Звоните по тел. (391) 205-15-15.