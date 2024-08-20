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Posted 20 августа, 08:35

Published 20 августа, 08:35

Modified 18 ноября, 08:57

Updated 18 ноября, 08:57

У абитуриентов еще есть шанс поступить на популярные направления в СФУ

20 августа 2024, 08:35
Реклама. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». erid: LjN8KKVuM
Выпускники, подававшие документы на разные направления, грамотно учитывавшие все нюансы поступления и отслеживающие свой рейтинг, уже успешно поступили. Теперь они студенты! Но есть те, кому это не удалось. Что делать?

Подобных историй масса: пропустил подачу документов, понадеялся на удачу и решил попробовать себя только на одном направлении обучения, выбрал только один вуз и т. д. И у таких ребят сейчас только один вопрос: «А что делать дальше?».

А дальше — новая волна поступления в Сибирский федеральный университет. И, что важно, ещё есть шанс поступить на бюджет! Университет определил 11 направлений, популярных среди абитуриентов в этом году, и решил добавить ещё немного мест для ребят, жаждущих знаний и не желающих целый год учебной жизни. Среди таких направлений «Прикладная информатика», «Радиотехника», «Прикладная геология» и другие. Весь список направлений смотрите по ссылке. Большая часть из них имеет отношения к техническим наукам.

Больше всего шансов поступить на направления, связанные с физикой, поэтому все, кто сдавал ЕГЭ по физике, сделали грамотный выбор. В стране, да и в Красноярском крае в том числе, нехватка инженерных кадров. А зная физику, обучаясь на подобном или смежном направлениях, можно стать востребованным инженером в различных областях, IT-специалистом, биоинженером, нанотехнологом, биофизиком, робототехником и т. д.

Вектор своей будущей профессии студент сможет задать прямо во время обучения. Так, например, поступая на направление «Физика» Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, студент может связать свою профессию с исследованием космических явлений, таких как чёрные дыры, магнитные бури и т. д. А может заниматься ракетостроением и самолётостроением. Главное — желание учиться и прямо во время учёбы строить свой карьерный трек.

Первая ступень к успешному карьерному будущему — поступление в Сибирский федеральный.

Подать документы на дополнительный набор на бюджет нужно успеть до 17:00 21 августа.

Сделать это можно как лично, придя в библиотеку СФУ в Красноярске по адресу пр.Свободный, 79/5, так и онлайн с помощью платформ Госуслуги или АИС Абитуриент. По всем вопросам поступления в СФУ обращайтесь по телефону 8(800) 550-22-24 или пишите в телеграм-канал для абитуриентов.

#Диана Гусева
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