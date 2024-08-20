У абитуриентов еще есть шанс поступить на популярные направления в СФУ

А дальше — новая волна поступления в Сибирский федеральный университет. И, что важно, ещё есть шанс поступить на бюджет! Университет определил 11 направлений, популярных среди абитуриентов в этом году, и решил добавить ещё немного мест для ребят, жаждущих знаний и не желающих целый год учебной жизни. Среди таких направлений «Прикладная информатика», «Радиотехника», «Прикладная геология» и другие. Весь список направлений смотрите по ссылке. Большая часть из них имеет отношения к техническим наукам.