Первый семейно-спортивный фестиваль «КачаФест» прошел под Красноярском

Posted 21 августа, 09:36
Published 21 августа, 09:36
Modified 21 августа, 09:38
Updated 21 августа, 09:38
Фестиваль состоялся 17 августа на территории Volcano Park в поселке Дрокино. Взрослые участвовали в трейловых забегах на 10 и 15 километров, а дети — 50 ребятишек, в их числе и ребята из Емельяновского детского дома, пробежали 1 километр. Все участники остались в восторге, хоть часть маршрута и стала для них настоящим посвящением в трейлраннеры, так как включала в себя грязевые участки.
На территории работали развлекательные локации: и дети, и родители могли раскрасить глиняные игрушки, или на площадке Mom’s bazar разукрасить спилы деревьев, там же дети смогли покидать кубики и познать мир на бизибордах.
На дистанции 10 и 15 км вышли 142 спортсмена, причём 16 из них первый раз участвовали в подобном старте. Маршруты пролегали по дрокинским холмам с забегом в реку Кача — это была прекрасная возможность освежиться в процессе гонки, чем сполна и воспользовались участники. «КачаФест» — первый трейл, в котором участники пробежали по загородной Каче, чистой и тёплой реке, что стало для многих из них открытием. Участники большой дистанции также смогли насладиться панорамой 360 градусов у самого высокого поклонного креста в России.
«Признаюсь, были некоторые опасения из-за места старта, но мне очень хотелось открыть для ребят именно эту локацию. Она необычная, потому что с одной расположилась прекрасная Дрокинская гора её пышным лесом, а с другой стороны — холмы и степи. Я пробежал сам и понял, что не только виды здесь потрясающие, но в том числе и технически эта трасса может быть интересной для проведения забега», — рассказал директор фестиваля Александр Маслов.
После забегов участников ждали баня, ужин, приветственный коктейль и мастер-классы по парной йоге. Первым на дистанции 10 км стал Денис Лютоев, его время составило 44 минуты 31 секунду, среди женщин — Анна Афанасьева (01:00:20). Пятнадцатикилометровый трек первым преодолел Владислав Чернов (01:14:17) и Оксана Капитонова (01:27:13).
А тех, кто решил продолжить свой загородный отдых ждали песни у костра и ночёвка в палатках.
«Прекрасный забег по столь живописным местам в черте города Красноярска. Живём и не знаем, что в окрестностях очень много живописных мест, где можно гулять, бегать и просто наслаждаться красотой природы — нашей, сибирской и очень разной. Спасибо за обустройство палаточного городка. Ночь, гитара и великолепный голос у костра — это было волшебно», — поделился участник забега Максим Васянин.
Мероприятие «КачаФест» стало итоговым в летней серии стартов «Заповедная Сибирь», куда вошли такие гонки как «Высота 517», «Побег от Лисы» и Skyrunfest. Участники всех трёх забегов, набравшие определённое количество баллов по итогам серии, получили футболки, книжки и значки как лучшие ультра и трейлраннеры Красноярска.
«Признателен, что директора серии „Заповедная Сибирь“ Юрий Штанков и Зоя Руденко выразили доверие мне и не побоялись сделать „КачаФест“ финальным событием сезона. Благодаря помощи команды, волонтёров, наших партнёров и Volcano Park нам удалось сделать ламповое и запоминающееся событие», — подчеркнул Александр Маслов.
Организаторы отмечают, что хотели бы повторить старт и сделать его ежегодным. Однако, была взята высокая планка благодаря тому, что территория Volcano Park была открыта только для причастных к фестивалю. Для того, чтобы повторить формат закрытой вечеринки, нужно будет либо изменить место старта, либо сдвинуть сроки. Следить за новостями о фестивале можно на странице мероприятия ВКонтакте или Телеграм