Первый семейно-спортивный фестиваль «КачаФест» прошел под Красноярском

На дистанции 10 и 15 км вышли 142 спортсмена, причём 16 из них первый раз участвовали в подобном старте. Маршруты пролегали по дрокинским холмам с забегом в реку Кача — это была прекрасная возможность освежиться в процессе гонки, чем сполна и воспользовались участники. «КачаФест» — первый трейл, в котором участники пробежали по загородной Каче, чистой и тёплой реке, что стало для многих из них открытием. Участники большой дистанции также смогли насладиться панорамой 360 градусов у самого высокого поклонного креста в России.