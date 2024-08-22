«Манжерок» собрал более 500 артистов из 5 стран Большого Алтая

Posted 22 августа, 08:57
Published 22 августа, 08:57
Modified 22 августа, 08:59
Updated 22 августа, 08:59
Уникальное для региона событие международного масштаба уже включен в событийный календарь Республики Алтай — фестиваль направлен на сохранение и популяризацию яркой и самобытной палитры национальной культуры стран Большого Алтая.
Международную программу открыл спектакль по мотивам героического эпоса алтайского народа «Маадай-Кара» — самого сложного произведения в ряду алтайских сказаний. Sitespecific спектакля разыгрался вне театрального пространства — вместо того, чтобы собирать зрителей в привычном зале, организатор курорт «Манжерок» представил эпос на лоне природы. Сцены чудесного рождения главного героя, борьба добра со злом и освобождение народа от гнета подземного хана. Так перед зрителями на один день ожил древний эпос, где границы миров буквально размываются.
«Фестиваль призван напомнить о единстве многонационального Большого Алтая, о ценностях, которые его скрепляют. Театр, музыка, мастер-классы, выставки и гастрофестиваль станут основой взаимопонимания и духовного сближения народов. Символично, что мероприятия проходят на курорте „Манжерок“ в месте, которое является историческим центром Большого Алтая и настоящим источником вдохновения», — подчеркнул генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.
В первый день фестиваля открылась выставочная программа. Фотовыставка «Народная краса. Россия — глубокий образ» стала путеводителем в мир Большого Алтая. Гости увидели десятки фотографий, которые создала талантливый этнофотограф Екатерина Кулакова и общественная организация «Зов Земли — культура кочевых народов». Через образ женской красоты авторы проекта показали национальные особенности и колоритные костюмы коренных народов России. Фотовыставку дополнили накосные украшения алтайцев конца XIX начала XX веков. Женские украшения из коллекции национального музея Республики Алтай имени А. В. Анохина рассказывают гостям о древней культуре алтайского народа и ее значениях.
Завершился первый день фестиваля спектаклем «Долгин» старейшего бурятского драматического театра им. Х. Н. Намсараева. Историю о рождении школьного движения «Волна» зрителям показали с необычным музыкальным сопровождением и современным прочтением. Спектакль длился больше 2 часов, однако, благодаря работе художника по свету, внимание зрителя переключалось на необходимые эпизоды и добавляло драматизма каждой сцене. Постановка вошла в лонг-лист театральной премии и фестиваля-конкурса «Золотая Маска».
«Я работаю в сфере культуры и слежу за мероприятиями, которые проходят в регионе. Люблю театр и не могла не прийти на спектакли. Темы постановок актуальны для любой страны и для всех поколений, я под впечатлением! Еще планируем посетить интерактивные площадки на курорте „Манжерок“, — поделилась впечатлениями участница фестиваля Татьяна.
„Мне культура всегда была интересна. Узнав, что курорт „Манжерок“ привез много разных региональных театров, решил сходить. Очень хотелось посмотреть постановки бурятского театра. Они современные, легко воспринимаются. Особенно понравилась актерская игра и музыка», — рассказал участник фестиваля Максим.
«Хочу сказать, что спектакли театральной программы „Большого Алтая“ ничуть не уступают столичным постановкам. Они заставляют задуматься, поразмышлять. Я очень довольна», — поделилась впечатлениями гостья из Санкт-Петербурга Елена.
Фестиваль «Большой Алтай» стартовал ярко. Участников объединяет интерес и готовность к культурному диалогу.
Театральная программа открыла мультикультурный фестиваль. В ближайшие дни на курорте прозвучит этническая музыка кочевых народов, начнет работу гастрофестиваль «Большая кухня — Большого Алтая», продолжатся кинопоказы и мастер-классы.
Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.