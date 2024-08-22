«Манжерок» собрал более 500 артистов из 5 стран Большого Алтая

Международную программу открыл спектакль по мотивам героического эпоса алтайского народа «Маадай-Кара» — самого сложного произведения в ряду алтайских сказаний. Sitespecific спектакля разыгрался вне театрального пространства — вместо того, чтобы собирать зрителей в привычном зале, организатор курорт «Манжерок» представил эпос на лоне природы. Сцены чудесного рождения главного героя, борьба добра со злом и освобождение народа от гнета подземного хана. Так перед зрителями на один день ожил древний эпос, где границы миров буквально размываются.