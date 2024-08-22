На Богучанской ГЭС проходит благотворительная акция РусГидро «Чемодан добра»

Акция по сбору помощи для детей на Богучанской ГЭС регулярно проводится с 2016 года в рамках Программы благотворительной деятельности. В 2024 году по решению Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» расходы по программе увеличены до 9,74 млн рублей. Самыми большими вложениями энергетиков в развитие города и района станут проекты по созданию сквера во 2 микрорайоне и обновлению уличного освещения города Кодинска, приобретение светового и акустического оборудования для Межмуниципального районного дома культуры «Рассвет».