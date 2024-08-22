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Posted 22 августа, 09:07

Published 22 августа, 09:07

Modified 22 августа, 09:09

Updated 22 августа, 09:09

На Богучанской ГЭС проходит благотворительная акция РусГидро «Чемодан добра»

На Богучанской ГЭС проходит благотворительная акция РусГидро «Чемодан добра»

22 августа 2024, 09:07
Фото: Пресс-служба БоГЭС
Коллектив Богучанской ГЭС помогает семьям Кежемского района Красноярского края, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к новому учебному году. Гидроэнергетики собирают школьные и канцелярские принадлежности в рамках благотворительной волонтерской акции РусГидро «Чемодан добра».

Собранные вещи и школьные принадлежности передадут в Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) «Кежемский» для распределения нуждающимся. В районе проживают более 90 детей из многодетных или социально-неблагополучных семей, есть дети с особыми потребностями здоровья и т. д.

Пункты сбора находятся в административно-бытовом и служебно-производственном корпусах станции.

Сотрудники станции регулярно принимают участие в волонтерских акциях и сборе средств для нуждающихся в помощи. С августа по декабрь на Богучанской ГЭС пройдет конкурс «Энергичная команда» — победителями в коллективном зачете станут подразделения, работники которых организуют своими силами или примут участие в максимальном количестве благотворительных, просветительских, волонтерских и других мероприятий.

Акция по сбору помощи для детей на Богучанской ГЭС регулярно проводится с 2016 года в рамках Программы благотворительной деятельности. В 2024 году по решению Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» расходы по программе увеличены до 9,74 млн рублей. Самыми большими вложениями энергетиков в развитие города и района станут проекты по созданию сквера во 2 микрорайоне и обновлению уличного освещения города Кодинска, приобретение светового и акустического оборудования для Межмуниципального районного дома культуры «Рассвет».

В московских офисах РусГидро проводит акцию «Чемодан добра» шестой год. При этом более 10 лет энергетики регионов присутствия компании помогают собрать в школу подопечных социальных учреждений. В акциях участвуют Камская, Богучанская, Чебоксарская, Воткинская, Саратовская ГЭС, Камчатскэнерго, Магаданэнерго и др.

РусГидро реализует комплексную благотворительную программу по воспитанию нового поколения профессиональных энергетиков и формированию благоприятной социальной среды, улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Приоритетные направления — образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

#Диана Гусева
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