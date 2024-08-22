В олимпийский резерв РФ вошли 1124 спортсмена

Posted 22 августа, 10:56
Published 22 августа, 10:56
Modified 22 августа, 10:56
Updated 22 августа, 10:56
Как пишет издание newstracker.ru, в список были включены спортсмены в возрасте 14–16 лет, которые занимаются олимпийскими видами спорта. Для подготовки этих юных спортсменов был запущен специальный проект «Олимпийский резерв — детям лучшее». Проект представили 21 августа текущего года в Москве.
Данный проект делает акцент на регионах России, в которых начинаются спортивные карьеры молодых спортсменов. Основная задача инициативы — предотвратить разрушение системы подготовки отечественных спортсменов, способствовать преемственности поколений и вдохновить детей выбирать спорт своей будущей профессией.
На данный момент Олимпийский комитет России ориентирован на воспитание нового поколения успешных спортсменов, которые в дальнейшем смогут представить страну на крупнейших спортивных событиях и достойно конкурировать с сильнейшими соперниками, побеждая их.
Список будет обновляться каждый год. На данный момент в него вошли 1124 спортсмена, представляющих 35 различных дисциплин, которые предварительно включены в программу следующих юношеских Олимпийских игр. Спортсмены представляют 78 регионов Российской Федерации.
Первой значимой проверкой для молодых атлетов станут юношеские Олимпийские игры в Сенегале, которые состоятся в 2026 году. Сборная сможет участвовать без каких-либо ограничений и с использованием всех национальных атрибутов.
В этом году Олимпийский комитет России выделит 230 миллионов рублей для реализации данного проекта, главной целью которого является достижение высоких результатов на летних Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Брисбене, а также на зимних Олимпийских играх в 2030 и 2034 годах. Ожидается, что команда станет призером общекомандного зачета.
На следующий день после презентации инициативы в ОКР прошла научная конференция, приуроченная к десятилетию инновационного центра ОКР. Под руководством известного тренера этот центр активно сотрудничает с олимпийскими сборными и молодыми спортсменами на своих тренировочных базах в Москве, Кисловодске и Сочи, внедряя уникальные технологии и научно-методические разработки.
В конференции участвовали ведущие специалисты спортивной науки России. Мероприятие было посвящено подготовке и поддержке олимпийского резерва. ОКР, как главная спортивная организация Российской Федерации, располагает всеми необходимыми ресурсами и окажет полную поддержку молодым спортсменам, которые заслужили место в олимпийском резерве своими достижениями.