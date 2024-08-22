В олимпийский резерв РФ вошли 1124 спортсмена

В этом году Олимпийский комитет России выделит 230 миллионов рублей для реализации данного проекта, главной целью которого является достижение высоких результатов на летних Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Брисбене, а также на зимних Олимпийских играх в 2030 и 2034 годах. Ожидается, что команда станет призером общекомандного зачета.