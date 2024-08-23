Почти 500 участников «Большой перемены» познакомились с крупнейшими компаниями края

Posted 23 августа, 05:08
Published 23 августа, 05:08
Modified 23 августа, 05:10
Updated 23 августа, 05:10
21 августа для студентов организовали программу в парке на «Каменке». Там прошла сессия «Время больших перемен» и квест, подготовленный ведущими предприятиями Красноярского края — компаниями «Норникель», «Полюс» и «Роснефть».
«Знакомство с работодателями — это хорошо, так как сегодня здесь большое количество молодежи, и пока далеко не все из нас понимают, куда идти дальше. Но как раз такие мероприятия помогают определиться, найти свой путь, начать ставить конкретные цели. Работодатели рассказывают довольно подробно о вакансиях, и, я думаю, даже те ребята, которые не знали раньше, например про „Норникель“, заинтересуются и решат попробовать», — поделился студент, участник «Большой перемены» Никита Кудишин.
На площадке горно-металлургической компании прошел квиз о Норильске. За секунды участникам приходилось догадываться, действительно ли в северном городе по улицам ходят олени и правда ли, что добраться в Норильск можно только самолетом. Лучшие из участников получили подарки.
«Про Норильск я раньше ничего особо не знал, слышал только, что там бывает очень холодно, но интуиция помогла. В Красноярск на „Большую перемену“ я приехал из Томска. Здесь я получаю уйму эмоций и возможностей для роста и прогресса», — рассказал один из победителей квиза Глеб Будилев.
Студентам рассказали о различных возможностях в компаниях. Так, представители «Норникеля» отметили программу «Профессиональный старт», по которой порядка 400 студентов ежегодно проходят оплачиваемую практику на предприятиях.
«Мы организуем не просто летнюю практику — ребята трудоустраиваются к нам по срочному трудовому договору, получают заработную плату, мы также компенсируем стоимость проезда до Норильска и обратно, выделяем общежитие для проживания. Студенты приезжают к нам из десятков различных вузов страны, от Калининграда до Владивостока», — рассказал ведущий специалист департамента подбора персонала и управления кадровым резервом Заполярного филиала «Норникеля» Дмитрий Цибулько.
Для студентов колледжей и техникумов действует похожая программа — «Полярный колледж». Компания компенсирует стоимость проезда до Норильска и оплачивает подъемные для тех, кто уже закончил учебу и готов приступить к работе. Для самых амбициозных молодых специалистов действует еще одна программа — «Первая арктическая». Она позволяет ускорить карьерный рост в несколько раз и занять руководящую должность в течение 2,5 лет после трудоустройства.