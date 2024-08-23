Почти 500 участников «Большой перемены» познакомились с крупнейшими компаниями края

Для студентов колледжей и техникумов действует похожая программа — «Полярный колледж». Компания компенсирует стоимость проезда до Норильска и оплачивает подъемные для тех, кто уже закончил учебу и готов приступить к работе. Для самых амбициозных молодых специалистов действует еще одна программа — «Первая арктическая». Она позволяет ускорить карьерный рост в несколько раз и занять руководящую должность в течение 2,5 лет после трудоустройства.