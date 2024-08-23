В Красноярске пройдет фестиваль семьи и творчества «Вместе»

Каждый день фестиваля будет работать фудкорт от 075 Community — ресторанная группа привезет на фестиваль лучшее предложение своих заведений, а значит всем найдется чем вкусно перекусить. Товары от красноярских мейкеров для дома и уюта можно будет приобрести на маркете от Сибирского института развития креативных индустрий. А на арт-маркете красноярские художники разместят предметы искусства — здесь же можно будет пообщаться с авторами.