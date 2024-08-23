prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа, 02:30

Published 23 августа, 02:30

Modified 23 августа, 02:30

Updated 23 августа, 02:30

В Красноярске пройдет фестиваль семьи и творчества «Вместе»

В Красноярске пройдет фестиваль семьи и творчества «Вместе»

23 августа 2024, 02:30
Фото: Группа мероприятия в Вконтакте
Реклама. ООО «Инсайт». erid: LjN8KD4wM
Это семидневное путешествие, которое объединит разные поколения и интересы. На одной территории соединятся образовательные, творческие, а главное — увлекательные активности.

Фестиваль «Вместе» будет проходить ежедневно с 26 августа по 1 сентября, с 12:00 до 21:00 в одном из излюбленных природных мест отдыха красноярцев и гостей города — Фанпарке «Бобровый Лог».

Каждый день гостей фестиваля будут встречать организованные локации, созданные по интересным направлениям.

На детской площадке пройдут мастер-классы, игры, показательные выступления, будут работать аниматоры. Маленьких гостей ждет сладкая вата и много других развлечений.

На главной сцене для посетителей выступят диджеи, музыкальные и танцевальные коллективы, пройдут турниры по липсинку, игре на воображаемой гитаре и «камень-ножницы-бумага», поэтический фестиваль и многое другое.

Локация семейного творчества и мастер-классов подарит уроки по лепке из глины, изготовлению свечей, созданию аппликаций, созданию съедобных картин, изготовлению праздничных масок из подручных материалов; полезные лекции и открытые беседы с семейным фотографом, семейным психологом и многое другое.

Каждый день фестиваля будет работать фудкорт от 075 Community — ресторанная группа привезет на фестиваль лучшее предложение своих заведений, а значит всем найдется чем вкусно перекусить. Товары от красноярских мейкеров для дома и уюта можно будет приобрести на маркете от Сибирского института развития креативных индустрий. А на арт-маркете красноярские художники разместят предметы искусства — здесь же можно будет пообщаться с авторами.

Посещение мероприятия бесплатное, но требуется предварительная регистрация на вместефест.рф. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

#Диана Гусева
Подпишитесь
Популярное