В Красноярске пройдет фестиваль семьи и творчества «Вместе»

Posted 23 августа, 02:30
Published 23 августа, 02:30
Modified 23 августа, 02:30
Updated 23 августа, 02:30
Фестиваль «Вместе» будет проходить ежедневно с 26 августа по 1 сентября, с 12:00 до 21:00 в одном из излюбленных природных мест отдыха красноярцев и гостей города — Фанпарке «Бобровый Лог».
Каждый день гостей фестиваля будут встречать организованные локации, созданные по интересным направлениям.
На детской площадке пройдут мастер-классы, игры, показательные выступления, будут работать аниматоры. Маленьких гостей ждет сладкая вата и много других развлечений.
На главной сцене для посетителей выступят диджеи, музыкальные и танцевальные коллективы, пройдут турниры по липсинку, игре на воображаемой гитаре и «камень-ножницы-бумага», поэтический фестиваль и многое другое.
Локация семейного творчества и мастер-классов подарит уроки по лепке из глины, изготовлению свечей, созданию аппликаций, созданию съедобных картин, изготовлению праздничных масок из подручных материалов; полезные лекции и открытые беседы с семейным фотографом, семейным психологом и многое другое.
Каждый день фестиваля будет работать фудкорт от 075 Community — ресторанная группа привезет на фестиваль лучшее предложение своих заведений, а значит всем найдется чем вкусно перекусить. Товары от красноярских мейкеров для дома и уюта можно будет приобрести на маркете от Сибирского института развития креативных индустрий. А на арт-маркете красноярские художники разместят предметы искусства — здесь же можно будет пообщаться с авторами.
Посещение мероприятия бесплатное, но требуется предварительная регистрация на вместефест.рф. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»