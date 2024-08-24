«Единая Россия» составляет бюджет на ближайшие три года с учетом приоритетов страны

Он перечислил ряд приоритетов, реализацию которых стабильно включают в бюджет. Это обороноспособность и безопасность страны, соцподдержка сотрудников ВС и МВД РФ и их семей. Другие инициативы партия также продвигает. Например, она поддерживает необходимость финансирования государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. Объемы его финансирования в следующем году должны остаться неизменными. Медведев также указывает, что в приоритете остается и развитие новых регионов.