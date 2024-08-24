«Единая Россия» составляет бюджет на ближайшие три года с учетом приоритетов страны

Posted 24 августа, 10:06
Published 24 августа, 10:06
Modified 24 августа, 10:06
Updated 24 августа, 10:06
В составлении федерального бюджета на 2025–2027 годы принимали участие председатель партии Дмитрий Медведев и главы федеральных министерств. На заседании программной комиссии он заявил, что партия активно занимается разработкой бюджета, пишет newsnn.ru
Он перечислил ряд приоритетов, реализацию которых стабильно включают в бюджет. Это обороноспособность и безопасность страны, соцподдержка сотрудников ВС и МВД РФ и их семей. Другие инициативы партия также продвигает. Например, она поддерживает необходимость финансирования государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. Объемы его финансирования в следующем году должны остаться неизменными. Медведев также указывает, что в приоритете остается и развитие новых регионов.
Председатель партии заявил, что ЕР в ближайшем будущем продолжит обеспечивать социальные потребности населения. «Единая Россия» ведет поддержку семей с детьми на длительной основе. Так, финансирование семейного ипотечного кредитования по инициативе партии внесут в обсуждающийся федеральный бюджет.
Акцент в деятельности партии по составлению бюджета будет сделан на социальной части национальных целей развития государства, указанных президентом. В этом направлении уже проделано много работы. Так, благодаря программе капитального ремонта школ в текущем году удалось отремонтировать не менее тысячи таких объектов, включая учреждения, находящиеся в новых регионах.
Председатель партии напоминает, что финансирование данной инициативы в дальнейшем должно быть прописано в новом бюджете, каждый год на эти нужды тратится около 60 миллиардов рублей. Эта программа, как и другие социальные инициативы, будет реализовываться прежними темпами.
На сайте «Единой России» указано, что при составлении бюджета партия уделяла большое значение поддержке субъектов РФ. Дмитрий Медведев заявил, что ЕР обязуется отчитаться о выполнении возложенных на нее социальных обязательств. Примечательно, что в течение последнего полугодия поправки партии помогли увеличить финансирование различных социальных инициатив на 165 миллиардов рублей.
«При поддержке „Единой России“ определены дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это 2,5 миллиарда рублей. На строительство новых школ — 7,2 миллиарда рублей. На комплексное развитие сельских территорий — 1,6 миллиарда рублей. За счёт новых субсидий почти 320 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе „Семейная ипотека“. С 2024 года расширено бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Увеличено финансирование бесплатного горячего питания в начальной школе на 3,5 миллиарда рублей. Это решение затрагивает 7 миллионов детей ежегодно», — отметил Дмитрий Медведев.