Флагман туризма Сбера «Манжерок» дарит уникальный отдых и культурные события

Posted 24 августа, 05:46
Published 24 августа, 05:46
Modified 24 августа, 08:37
Updated 24 августа, 08:37
Это уникальное экологическое место для отдыха и масштабных культурных событий с мягким климатом, чистым горным воздухом, заснеженными вершинами и неповторимой энергетикой Алтайских гор.
Природные богатства
На курорте Сбера обустроены 5 километров экотроп тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет во всей России. Рядом с курортом находятся уникальные памятники природы: Эко-парк «Сад пионов», Горно-Алтайский ботанический сад, Камышлинский водопад, «Долина горных духов», Чергинский зубрятник и др.
Инфраструктура и сервис
Курорт «Манжерок» — это круглогодичная уникальная локация с высоким уровнем сервиса и центр насыщенной светской и деловой жизни республики. Туристы здесь найдут все для полноценного отдыха всей семьей, романтической поездки или духовного путешествия в уединении с природой Горного Алтая.
На курорте сейчас 304 номера с панорамными видами на горные вершины и озеро. Путешественники могут остановиться в комфортабельных шале недалеко от подъемника. А 13 глемпингов в сосновом бору обеспечат незабываемый отдых.
Для детей и родителей здесь работает интерактивный досуговый центр. Рестораны предлагают аутентичные блюда из локальных алтайских продуктов и авторские коктейльные карты.
Для любителей экстрима оборудованы 3 канатные дороги, 30 км горнолыжных трасс, сноу-парк, учебный склон и прокат горнолыжного инвентаря.
Байк-парк предлагает 4 трассы синего и красного уровней сложности, общей протяженностью 6,2 километра.
«Манжерок» — центр культурной жизни
Курорт «Манжерок» — мультикультурная площадка, которая поддерживает искусство и традиции народов, проживающих на территории Большого Алтая.
В 2023 году в пятизвездочном отеле Сбера успешно прошла выставка всемирно известного скульптора Даши Намдакова «Трансформация» — она объединила работы за 20 лет.
На курорте «Манжерок» прошла и выставка «Стерегущий Алтай» — гости смогли увидеть мифологические образы и символы археологического прошлого древнего Алтая. Выставка объединила работы народного мастера Аржана Кухаева и художника-живописца Аржана Ютеева.
В эти дни курорт Сбера впервые проводит Фестиваль международного уровня «Большой Алтай». Он объединяет больше 500 участников из России, Казахстана, Монголии, Китая и Киргизии.
В фестивальной программе уникальные театральные постановки, музыка, гастрономия, выставки, шоу, концерты и мастер-классы.
Во время фестиваля зрители увидят 12 зарубежных и российских спектаклей. Музыкальная программа «Пять стран — один Алтай» — жемчужина фестиваля, собрала звездные коллективы: театр танца и песни «Алтам», народный артист Хакасии Артур Марлужоков, музыкальные группы Оduchu и Khoomei Beat.
А концертная программа «Сила притяжения — Алтай» соберет хедлайнеров фестиваля. На сцене выступят всемирно известный казахский музыкальный этно-фольклорный ансамбль «Туран», группа «Новая Азия» совместно с известным артистом Добрыней Сатиным.
Гастрофестиваль «Большая кухня — Большого Алтая» дарит уникальную возможность для гурманов и любителей разнообразных кулинарных вкусов. Гости попробуют как высокую кухню, так и национальную, в современном прочтении. На гастромастерской повара с разных уголков региона приготовят местные блюда — любой желающий из первых уст узнает рецепты традиционных блюд. Здесь можно попробовать еду, которых не встретишь в обычном кафе.
В рамках фестиваля пройдет грандиозный парад золотых драконов — аналог ежегодного шоу в Поднебесной. Во время выступления гости увидят традиционный китайский танец с веерами и 18-ти метровым драконом в главной роли.
25 августа завершится гастрофестиваль гала-ужином «Большой Алтай» — участники попробуют блюда из натуральных и сезонных продуктов, которые сохранили первоначальный вкус. В меню сугудай из тайменя с моченой брусникой и сливочным хреном, медальоны из вырезки марала с кремом из лопуха и папоротника и десерт, название которого держат в секрете.
На протяжении всего фестиваля будут работать интерактивные площадки. Фотовыставки, мастер-классы по каллиграфии и ораторскому искусству, кинопоказы и творческие встречи с артистами пройдут на курорте «Манжерок».
«Событийный календарь Республики Алтай масштабный, но этот фестиваль — ключевой. Я надеюсь, в следующем году он будет более насыщенным. В связи с появлением у нас крупного инвестора — компании Сбер — и реализации проекта всесезонный курорт „Манжерок“, экосистема туризма изменилась в корне. Мы сегодня видим тренд на культурно-познавательный туризм, и наш инвестор создает уникальный продукт», — отметил министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев.
Развитие всесезонного курорта Сбера «Манжерок»
Курорт продолжает развиваться. В сентябре на вершине горы Синюха откроется панорамный ресторан.
«Там можно будет не только позавтракать, пообедать, поужинать, но и встретить рассвет или наоборот проводить закат. В этом году мы уже откроем часть парка семейных приключений недалеко от отеля, а также родельбан и тюбинг. В следующем году до середины лета откроем остальную часть. Парк строится, развивается», — рассказал журналистам — генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.
Кроме того, на курорте появится большой конгресс-холл на 3 тысячи человек. Он будет принимать абсолютно любые мероприятия в разных форматах — от концертов до форумов на самом высоком уровне.
«В планах построить торговую галерею для того, чтобы купить продукцию алтайских мастеров и производителей, взять с собой домой частичку Горного Алтая», — отметил Владимир Щербинин.
Уже в этом году на курорте «Манжерок» число подъемников увеличится до пяти, трассы станут длиннее на 15 километров. Через год-полтора построят еще 46 километров трасс, через два-три года протяженность горнолыжных трасс увеличится до 100 километров.
«Всего в перспективе есть планы на 225 км горнолыжных трасс — это длиннее, чем в Сочи», — рассказывает генеральный директор курорта.
В этом году 30 ноября запустят две новые канатные дороги. Чтобы удовлетворить растущий туристический спрос, на курорте Сбера построят семейные виллы, а в дальнейшем — пятизвездочную гостиницу на 250 гостей.
В 2025 году на курорте пройдет Чемпионат России по горнолыжному спорту. Для турнира сделают отдельные трассы, чтобы гости не почувствовали никакого дискомфорта во время своего отдыха.