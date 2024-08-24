Флагман туризма Сбера «Манжерок» дарит уникальный отдых и культурные события

Гастрофестиваль «Большая кухня — Большого Алтая» дарит уникальную возможность для гурманов и любителей разнообразных кулинарных вкусов. Гости попробуют как высокую кухню, так и национальную, в современном прочтении. На гастромастерской повара с разных уголков региона приготовят местные блюда — любой желающий из первых уст узнает рецепты традиционных блюд. Здесь можно попробовать еду, которых не встретишь в обычном кафе.