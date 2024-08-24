СФУ ждет абитуриентов на 50 направлений обучения

Posted 24 августа, 02:00
Published 24 августа, 02:00
Modified 24 августа, 03:01
Updated 24 августа, 03:01
На сегодняшний день в университет на разные формы обучения уже зачислены 6 881 обучающихся от Владивостока до Калининграда. В списке для поступления в финальную волну приема находятся свыше 50 направлений обучения. Абитуриент может выбрать гуманитарные, естественно-научные или технические программы. Все предлагаемые варианты популярны среди поступающих в течение нескольких лет и востребованы у работодателей.
«Программная инженерия», «Строительство», «Юриспруденция», «Нефтегазовое дело», «Управление персоналом», «Социальная работа», «Химическая технология» и другие. Список всех направлений смотрите по ссылке.
«Я безумно обрадовалась, когда узнала о дополнительной возможности поступления в этом году, — рассказывает абитуриентка Мария из Красноярска. — В числе первых в июне подавала документы на направление „Экономика“ на бюджет. Следила за конкурсной ситуацией и скрещивала пальцы до последнего дня, но, к сожалению, не прошла. Расстроилась? Ещё как! Обсуждали дома с родителями сложившуюся ситуацию: пропустить год и найти работу на это время или поступить на платную форму обучения этим летом. К счастью, родители убедили, что нельзя терять год, а оплату обучения со всевозможными бонусами от СФУ сможем осилить. Плюс я планирую учиться на „отлично“, быть активным студентом и, если повезёт и освободится место, в дальнейшем переведусь на бюджет. В любом случае буду пробовать!»
Подать документы на платную форму обучения нужно до 17:00 по красноярскому времени 27 августа. Сделать это можно двумя способами: офлайн или онлайн. Подробнее о вступительных испытаниях, подаче документов, стоимости обучения и направлениях узнавайте в приёмной комиссии СФУ по адресу пр. Свободный, 79/5, по номеру телефона 8-800-550-22-24 или в телеграм-канале для поступающих.