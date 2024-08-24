СФУ ждет абитуриентов на 50 направлений обучения

На сегодняшний день в университет на разные формы обучения уже зачислены 6 881 обучающихся от Владивостока до Калининграда. В списке для поступления в финальную волну приема находятся свыше 50 направлений обучения. Абитуриент может выбрать гуманитарные, естественно-научные или технические программы. Все предлагаемые варианты популярны среди поступающих в течение нескольких лет и востребованы у работодателей.