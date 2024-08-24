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Posted 24 августа, 10:06

Published 24 августа, 10:06

Modified 30 августа, 17:01

Updated 30 августа, 17:01

В Красноярске пропал журналист Вадим Тапешкин

24 августа 2024, 10:06
Красноярцев просят помочь найти 38-летнего журналиста Вадима Тапешкина.

Обновление. Журналиста нашли. Он жив.

Объявление об этом появилось в группе волонтеров «Поиск пропавших детей».

Сообщается, что с 21 августа мужчина не выходит на связь с родственниками.

Его приметы: рост около 195 сантиметров, крупного телосложения, темно-русые волосы. Носит бороды и усы. В чем был одет в день пропажи, неизвестно. При себе должен быть телефон.

Всех, кому известно местонахождение Вадима Тапешкина, просят позвонить по телефонам:

  • 8 (391) 221-34-42 — отдел полиции №7
  • 112— единый номер вызова экстренных оперативных служб
  • 8-950-99-66-066 — волонтеры (круглосуточно)
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