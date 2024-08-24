В Красноярске пропал журналист Вадим Тапешкин

Posted 24 августа, 10:06
Published 24 августа, 10:06
Modified 30 августа, 17:01
Updated 30 августа, 17:01
Обновление. Журналиста нашли. Он жив.
Объявление об этом появилось в группе волонтеров «Поиск пропавших детей».
Сообщается, что с 21 августа мужчина не выходит на связь с родственниками.
Его приметы: рост около 195 сантиметров, крупного телосложения, темно-русые волосы. Носит бороды и усы. В чем был одет в день пропажи, неизвестно. При себе должен быть телефон.
Всех, кому известно местонахождение Вадима Тапешкина, просят позвонить по телефонам: