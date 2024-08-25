Эксперты дали советы по выбору мастера или бригады для крупного ремонта

Личные встречи с потенциальными подрядчиками крайне важны, так как они позволяют вам оценить профессионализм, обсудить детали проекта, задать вопросы, оценить коммуникативные навыки, обсудить график работ и получить предварительную оценку стоимости. В ходе встречи обратите внимание на пунктуальность, подготовленность и умение объяснять технические детали, что поможет вам судить о профессионализме подрядчика.