Легенда российского хоккея Дмитрий Быков сыграл с красноярскими нефтяниками

Posted 26 августа, 05:22
Published 26 августа, 05:22
Modified 26 августа, 05:24
Updated 26 августа, 05:24
«РН-Ванкор» провёл в Красноярске хоккейный матч и мастер-класс легенды российского хоккея — тренера молодёжной команды хоккейного клуба «Красная Армия», экс-игрока национальной сборной России, заслуженного мастера спорта РФ Дмитрия Быкова.
«Роснефть» владеет хоккейным клубом ЦСКА с 2011 года. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате и продолжила славные армейские традиции. ЦСКА — самый титулованный клуб в истории отечественного и мирового хоккея. 37 раз команда завоевывала золотые медали чемпионатов СССР и России. Хоккейная школа клуба, в которой тренируются 12 возрастных групп, считается лучшей в стране. В настоящий момент в систему Клуба входят хоккейные команды: ЦСКА, «Звезда», «Красная Армия», участвующие в чемпионатах КХЛ, ВХЛ, МХЛ.
Поддержка спорта и популяризация здорового образа — одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти» и ее дочерних обществ. Компания регулярно проводит масштабные спортивные корпоративные состязания. В Летних и Зимних спортивных играх «Роснефти» участвуют более 20 тысяч нефтяников. Зональные туры неоднократно проходили в Красноярске. Нефтяники «РН-Ванкор» не только выступают их организаторами, но и регулярно занимают призовые места.
«РН-Ванкор» дает возможность своим сотрудникам, в том числе и на вахте, реализовывать спортивный потенциал, а также поддерживать здоровый образ жизни. В вахтовых жилых комплексах оборудованы спортивные и тренажерные залы.
Для работников в Красноярске доступны бесплатные тренировки на лучших площадках города по хоккею, беговым лыжам, триатлону, волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису и бильярду. На предприятии проводится Зимний Кубок Ванкора и Спортивный турнир ко Дню нефтяника, а также турниры по кёрлингу и хоккею. Ежегодно ванкорские спортсмены участвуют в более 70 турнирах федерального, регионального и городского уровня. В летний период для нефтяников проводятся туристические походы на Красноярские столбы и Торгашинский хребет.
Ежегодно предприятие становится победителем конкурсов на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда.