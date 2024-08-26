Легенда российского хоккея Дмитрий Быков сыграл с красноярскими нефтяниками

«Роснефть» владеет хоккейным клубом ЦСКА с 2011 года. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате и продолжила славные армейские традиции. ЦСКА — самый титулованный клуб в истории отечественного и мирового хоккея. 37 раз команда завоевывала золотые медали чемпионатов СССР и России. Хоккейная школа клуба, в которой тренируются 12 возрастных групп, считается лучшей в стране. В настоящий момент в систему Клуба входят хоккейные команды: ЦСКА, «Звезда», «Красная Армия», участвующие в чемпионатах КХЛ, ВХЛ, МХЛ.