Краевые предприниматели могут получить бесплатные юридические консультации

Posted 27 августа, 05:11
Published 27 августа, 05:11
Modified 27 августа, 05:13
Updated 27 августа, 05:13
Эксперты будут консультировать:
✅по налогам;
✅по подготовке договоров с заказчиками, подрядчиками, клиентами;
✅по порядку регистрации и другим темам, интересующим бизнес.
✅ применения законодательных, нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, регулирующих предпринимательскую деятельность;
✅ подготовки типового устава и иных учредительных документов;
✅выбора организационно-правовой формы, системы налогообложения;
✅ подготовки заявления на регистрацию индивидуального предпринимателя;
✅ лицензирования видов деятельности;
✅ порядка получения обязательной или добровольной сертификации продукции;
✅ подготовки досудебных претензий и возражений;
✅ подготовки исковых заявлений;
✅ применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы);
✅ подготовки типовых договоров, соглашений, должностных регламентов и инструкций;
✅ правовой экспертизы договоров;
✅ смены юридического адреса, по выбору и добавлению кодов ОКВЭД, по исключению участников и состава учредителей, а также иным вопросам, возникающим у субъектов МСП и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности.
Юристы также дадут ответы на вопросы в части трудового законодательства и судебных разбирательств, например, проконсультируют по подготовке досудебных претензий или исков, помогут с правовой экспертизой договоров.
Консультации проводятся бесплатно благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефону 8-800-234-0-124, а также на сайте мойбизнес-24.рф.