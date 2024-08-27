Краевые предприниматели могут получить бесплатные юридические консультации

✅ смены юридического адреса, по выбору и добавлению кодов ОКВЭД, по исключению участников и состава учредителей, а также иным вопросам, возникающим у субъектов МСП и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности.