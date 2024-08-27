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Posted 27 августа, 05:11

Published 27 августа, 05:11

Modified 27 августа, 05:13

Updated 27 августа, 05:13

Краевые предприниматели могут получить бесплатные юридические консультации

Краевые предприниматели могут получить бесплатные юридические консультации

27 августа 2024, 05:11
Фото: Центр «Мой бизнес»
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В региональном центре «Мой бизнес» можно получить личную юридическую помощь по предпринимательству. Бесплатные консультации экспертов в области права проводятся для действующих предпринимателей, тех, кто только планирует открыть свое дело.

Эксперты будут консультировать:

✅по налогам;

✅по подготовке договоров с заказчиками, подрядчиками, клиентами;

✅по порядку регистрации и другим темам, интересующим бизнес.

✅ применения законодательных, нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, регулирующих предпринимательскую деятельность;

✅ подготовки типового устава и иных учредительных документов;

✅выбора организационно-правовой формы, системы налогообложения;

✅ подготовки заявления на регистрацию индивидуального предпринимателя;

✅ лицензирования видов деятельности;

✅ порядка получения обязательной или добровольной сертификации продукции;

✅ подготовки досудебных претензий и возражений;

✅ подготовки исковых заявлений;

✅ применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы);

✅ подготовки типовых договоров, соглашений, должностных регламентов и инструкций;

✅ правовой экспертизы договоров;

✅ смены юридического адреса, по выбору и добавлению кодов ОКВЭД, по исключению участников и состава учредителей, а также иным вопросам, возникающим у субъектов МСП и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности.

Юристы также дадут ответы на вопросы в части трудового законодательства и судебных разбирательств, например, проконсультируют по подготовке досудебных претензий или исков, помогут с правовой экспертизой договоров.

Консультации проводятся бесплатно благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефону 8-800-234-0-124, а также на сайте мойбизнес-24.рф.

#Диана Гусева
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