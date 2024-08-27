Молодежь РУСАЛа приняла участие в благотворительной акции «Добрый автопробег»

Автопробег прошел уже в 9 раз, и молодежь РУСАЛа принимает в нем участие ежегодно. В этот раз на острове Татышев собрались более 50-ти автомобилей. Участников сопровождали аниматоры и ростовые куклы. Благодаря неравнодушным сотрудникам ребята собрали 40 наборов канцелярии.