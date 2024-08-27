Молодежь РУСАЛа приняла участие в благотворительной акции «Добрый автопробег»

Posted 27 августа, 06:36
Published 27 августа, 06:36
Modified 27 августа, 06:38
Updated 27 августа, 06:38
В преддверии нового учебного года молодежный центр «Свое дело» и Ассоциация Работающей Молодежи провели в Красноярске благотворительную акцию «Добрый автопробег». Мероприятие было приурочено к городской акции «Помоги пойти учиться».
Автопробег прошел уже в 9 раз, и молодежь РУСАЛа принимает в нем участие ежегодно. В этот раз на острове Татышев собрались более 50-ти автомобилей. Участников сопровождали аниматоры и ростовые куклы. Благодаря неравнодушным сотрудникам ребята собрали 40 наборов канцелярии.
«Участие в благотворительных акциях всегда вызывает светлые и добрые чувства. Видеть счастливые глаза детей, их восторг при виде аниматоров и подарков — дорогого стоит. РУСАЛ не остается в стороне от таких активностей, что очень радует», — делится впечатлениями от автопробега член Молодежного совета РУСАЛа и сотрудник КрАЗа Ксения Никиенко.
Всего активисты передали более 400 подарочных наборов с канцелярией к новому учебному году детям. Присоединился к акции и мэр Красноярска Владислав Логинов.
«Трудовая молодежь нашего города делает большое и важное дело. Сохраняя традиции, формируем новое общество, в основе которого — любовь к своей стране и традиционные семейные ценности», — отметил Владислав Логинов.