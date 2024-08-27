На фестивале «Вместе» для гостей организованы различные активности, маркет и фуд-корт

Posted 27 августа, 09:43
Published 27 августа, 09:43
Modified 27 августа, 09:45
Updated 27 августа, 09:45
Все желающие могут пройти мастер-классы по скетчингу, лепке из глины, рисованию на камнях и др. Для детей в парке организована целая площадка для развлечений с аниматорами и сладкой ватой.
Всей семьей можно принять участие в чемпионате по липсинку, сыграть в камень-ножницы-бумага, в настольный керлинг, поиграть на воображаемой гитаре, приобрести работы сибирских мастеров. На фестивале также работает бокс для сдачи в дар вещей, которые вы не носите.
Особую атмосферу создают песни, музыка и танцы, а также вкусная еда на фуд-корте.