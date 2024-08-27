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Posted 27 августа, 09:43

Published 27 августа, 09:43

Modified 27 августа, 09:45

Updated 27 августа, 09:45

На фестивале «Вместе» для гостей организованы различные активности, маркет и фуд-корт

На фестивале «Вместе» для гостей организованы различные активности, маркет и фуд-корт

27 августа 2024, 09:43
Фото: Пресс-служба Фанпарка «Бобровый лог»
Последние дни уходящего лета можно провести весело и с пользой в Фанпарке «Бобровый лог» на городском фестивале семьи и творчества.

Все желающие могут пройти мастер-классы по скетчингу, лепке из глины, рисованию на камнях и др. Для детей в парке организована целая площадка для развлечений с аниматорами и сладкой ватой.

Всей семьей можно принять участие в чемпионате по липсинку, сыграть в камень-ножницы-бумага, в настольный керлинг, поиграть на воображаемой гитаре, приобрести работы сибирских мастеров. На фестивале также работает бокс для сдачи в дар вещей, которые вы не носите.

Особую атмосферу создают песни, музыка и танцы, а также вкусная еда на фуд-корте.

#Диана Гусева
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