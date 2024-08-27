Путин обратился к участникам ВЭФ-2024 во Владивостоке

По его словам, стремительно возрастает роль АТР в международных делах. На ВЭФ открываются новые возможности для продуктивной кооперации, в том числе в рамках таких авторитетных многосторонних структур, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Также Путин подтвердил, что РФ открыта для диалога со всеми заинтересованными партнерами на азиатско-тихоокеанском пространстве, настроена активно взаимодействовать для построения демократической системы международных отношений, которая будет более справедливой и основанной на настоящем равноправии, свободной от какого-либо давления и диктата.