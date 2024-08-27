Путин обратился к участникам ВЭФ-2024 во Владивостоке

Posted 27 августа, 12:28
Published 27 августа, 12:28
Modified 27 августа, 12:28
Updated 27 августа, 12:28
Vostokmedia пишет, что в своем приветственном обращении президент России отметил, что ВЭФ за время своего существования оказал значительное влияние на укрепление экономических связей РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Он отметил, что прямое и неформальное общение между представителями бизнеса России и иностранных государств, государственных органов, общественных организаций и экспертов в рамках мероприятия дает возможность поговорить об актуальных вопросах и разработать совместные проекты. Также Путин отметил, что это находит отражение и в девизе текущего форума — «Дальний Восток-2030: объединим усилия, создавая возможности».
По его словам, стремительно возрастает роль АТР в международных делах. На ВЭФ открываются новые возможности для продуктивной кооперации, в том числе в рамках таких авторитетных многосторонних структур, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Также Путин подтвердил, что РФ открыта для диалога со всеми заинтересованными партнерами на азиатско-тихоокеанском пространстве, настроена активно взаимодействовать для построения демократической системы международных отношений, которая будет более справедливой и основанной на настоящем равноправии, свободной от какого-либо давления и диктата.
Глава РФ отметил, что участникам ВЭФ-2024 необходимо будет подумать о новых перспективных формах взаимодействия в разных отраслях: от энергетики, транспорта и инфраструктуры до туризма и экологии.
Он подытожил, что рассчитывает на проведение участниками конструктивных, содержательных дискуссий, а их предложения и инициативы найдут применение на практике.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится на ежегодной основе с 2015 года во Владивостоке и имеет международный формат. Мероприятие включает большое количество панельных дискуссий, круглых столов, презентаций проектов и выставок. Кроме этого, в рамках события по традиции проводятся встречи на высшем уровне, на которых обсуждаются главные вопросы экономического и политического взаимодействия между странами региона.