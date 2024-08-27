Россияне массово сталкиваются с дезинформацией в интернете: 64% — каждую неделю

Также специалист заявил о постепенном снижении количества копий фейковых публикаций в Рунете. При этом уникальное их количество находится на сопоставимом уровне. В этом году до августовской атаки на Курскую область число ложных публикаций об СВО также снижалось. Количество просмотров упало до 35% за июль, но после 6 августа взлетело до 81%. Аналитики дают прогноз: к концу года появится около 8 млн фейков.