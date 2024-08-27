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Posted 27 августа, 19:45

Published 27 августа, 19:45

Modified 27 августа, 19:45

Updated 27 августа, 19:45

Россияне массово сталкиваются с дезинформацией в интернете: 64% — каждую неделю

Россияне массово сталкиваются с дезинформацией в интернете: 64% — каждую неделю

27 августа 2024, 19:45
Фото: Изображение Midjourney
Согласно данным исследования, 64% жителей РФ как минимум раз в неделю сталкиваются с недостоверной информацией в интернете. При этом количество россиян, осведомленных о фактчекинге, постоянно растет.

Этой информацией поделился гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак в ходе пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС.

Специалист отметил, что 46% опрошенных утверждают, что знакомы с термином фактчекинга, 18% — имеют смутное представление о нем. При этом часто пользователи преувеличивают свои способности анализировать публикации. 45% участников исследования не считают достаточными применяемые меры противодействия фейкам. Главным стал запрос на привлечение к ответственности авторов недостоверных публикаций и блокировку источников, что нередко бывает невыполнимо на практике, пишет 56orb.ru.

Также специалист заявил о постепенном снижении количества копий фейковых публикаций в Рунете. При этом уникальное их количество находится на сопоставимом уровне. В этом году до августовской атаки на Курскую область число ложных публикаций об СВО также снижалось. Количество просмотров упало до 35% за июль, но после 6 августа взлетело до 81%. Аналитики дают прогноз: к концу года появится около 8 млн фейков.

Согласно мнению, озвученному директором департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатериной Лариной, помимо специалистов в противодействии фейкам могут принимать участие сами пользователи, которых следует информировать о принципах информационной гигиены.

По словам зампредседателя комитета ГД России по информационной политике, информационным технологиям и связи, председателя правления РОЦИТ Антона Горелкина, тема формирования законодательной базы для эффективного противодействия фейкам в наше время крайне актуальна. Законами нашей страны не предусмотрено понятие дипфейка, но есть официальное определение фейковой новости.

Согласно заявлению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, в информационной войне фейки входят в перечень главных видов оружия. Большинство из них не задерживается надолго, но подобные публикации способны заполнять информационное поле противника за счет больших объемов.

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