Акваторию возле БоГЭС регулярно очищают от мусора

С начала навигации 2024 года акваторию БоГЭС регулярно очищают от плавающего древесного мусора. Для сбора используются катера предприятия. В этом году мусора довольно мало, уборка проводилась шесть раз. Сотрудники станции собрали и отправили на утилизацию около 330 кубометров мусора — на 70 кубометров меньше, чем в прошлом году.