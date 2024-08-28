КРТ предлагает не квадратные метры, а образ жизни

Существует 2 основных вида КРТ: реализуемый по инициативе муниципалитета и — по инициативе правообладателя земельного участка. Это когда не орган власти объявляет КРТ на территории, а когда собственник земли или объекта сам приходит с инициативой о заключении договора комплексного развития, в том числе, строительства жилья со всей необходимой инфраструктурой. Например, по инициативе муниципальных органов реализуется КРТ в Николаевке, в микрорайоне «Вавиловский» и ул. Шахтеров. А по инициативе собственников — на ул. Партизана Железняка и на пересечении пр. Свободный и ул. Лесопарковая.