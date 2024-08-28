На закрытом Никелевом заводе в Норильске снесли последнюю трубу

Posted 28 августа, 04:20
Published 28 августа, 04:20
Modified 28 августа, 04:27
Updated 28 августа, 04:27
Дымовая труба обжигового цеха была построена в 2011 году и имела высоту в 180 метров, массу — 4 тысячи тонн. Свою работу сооружение прекратило в 2016 году при закрытии Никелевого завода.
«В отличие от других труб, выполненных из железобетона, это была полностью металлическая конструкция, сделанная по принципу „труба в трубе“, с нержавеющей внутренней трубой диаметром 2 м. Наружная часть имела диаметр у устья 14 м и 2,2 м на высоте 180 м», — рассказал директор центра по работе с основными производственными фондами «Норникеля» Сергей Терехин.
Как и в прошлые разы, перед началом работ была определена безопасная зона радиусом в 350 метров, затем произвели подрыв — это самый экономичный способ сноса производственных сооружений. Металлические остатки разрежут и отправят на металлолом.
Всего на территории Никелевого завода площадью около 200 гектаров, закрытого в 2016 году, находилось примерно 200 зданий и сооружений. За восемь лет демонтировали около 150. Все обломки сортируют и отправляют на переработку.
После ликвидации всех сооружений промышленную площадку очистят и проведут рекультивацию земли.
Никелевый завод — это самый старый актив «Норникеля», построенный в 1942 году. Его демонтируют в рамках экологической программы «Норникеля». Невозможность утилизации диоксида серы на устаревшем предприятии стала предпосылкой для его закрытия. После закрытия предприятия количество выбросов диоксида серы сократились на 30%, 600 источников выбросов были ликвидированы.