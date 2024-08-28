Несвоевременная оплата услуги увеличивает размер задолженности

Posted 28 августа, 08:12
Published 28 августа, 08:12
Modified 28 августа, 08:14
Updated 28 августа, 08:14
Региональный оператор «РОСТтех» рассказывает, почему несвоевременная оплата услуги повлечет кратное увеличение судебных расходов, и может стать поводом визита к судебным приставам.
Коммунальную услугу «обращение с ТКО» необходимо оплачивать до 10-го числа каждого месяца в полном объеме. Если собственник игнорирует платежные документы и не производит оплату услуги, то в таком случае законодательством предусмотрены различные способы воздействия. Сначала начисляются пени, затем возможны приостановка субсидий и льгот, а также взыскание задолженности через суд.
Во избежание дополнительных расходов и прочих негативных последствий, специалисты рекомендуют оплачивать услугу вывоза мусора своевременно и в полном объеме.
Обращение в суд — крайняя мера, однако судебная практика уже достаточно обширна.
После вступления в силу судебного постановления задолженность кратно возрастает, так как теперь к основной сумме долга за оказанную услугу прибавляются пени и госпошлина.
С 9 сентября 2024 года в силу вступают изменения, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ, согласно которым государственная пошлина при обращении в суд увеличивается в десять раз. Минимальный размер госпошлины при подаче искового заявления физическими лицами увеличится с 200 до 2 000 рублей. Таким образом, сумма долга за услугу увеличится на сумму судебных расходов.
«Мы не рекомендуем затягивать ситуацию с оплатой до серьезных последствий и просим потребителей услуги относиться к вопросу ответственно. Потребителям, задолжавшим за вывоз мусора значительные суммы, всё равно придётся заплатить „накопленное“» — сообщают в компании.
Способы оплаты коммунальной услуги «обращение с ТКО» указаны на официальном сайте регоператора.