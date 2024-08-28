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Posted 28 августа, 08:12

Published 28 августа, 08:12

Modified 28 августа, 08:14

Updated 28 августа, 08:14

Несвоевременная оплата услуги увеличивает размер задолженности

Несвоевременная оплата услуги увеличивает размер задолженности

28 августа 2024, 08:12
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
Услуга «обращение с ТКО» входит в разряд коммунальных и обязательна к оплате всем лицам, у которых образуется мусор: собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, хозяевам частных домовладений, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Региональный оператор «РОСТтех» рассказывает, почему несвоевременная оплата услуги повлечет кратное увеличение судебных расходов, и может стать поводом визита к судебным приставам.

Коммунальную услугу «обращение с ТКО» необходимо оплачивать до 10-го числа каждого месяца в полном объеме. Если собственник игнорирует платежные документы и не производит оплату услуги, то в таком случае законодательством предусмотрены различные способы воздействия. Сначала начисляются пени, затем возможны приостановка субсидий и льгот, а также взыскание задолженности через суд.

Во избежание дополнительных расходов и прочих негативных последствий, специалисты рекомендуют оплачивать услугу вывоза мусора своевременно и в полном объеме.

Обращение в суд — крайняя мера, однако судебная практика уже достаточно обширна.
После вступления в силу судебного постановления задолженность кратно возрастает, так как теперь к основной сумме долга за оказанную услугу прибавляются пени и госпошлина.

С 9 сентября 2024 года в силу вступают изменения, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ, согласно которым государственная пошлина при обращении в суд увеличивается в десять раз. Минимальный размер госпошлины при подаче искового заявления физическими лицами увеличится с 200 до 2 000 рублей. Таким образом, сумма долга за услугу увеличится на сумму судебных расходов.

«Мы не рекомендуем затягивать ситуацию с оплатой до серьезных последствий и просим потребителей услуги относиться к вопросу ответственно. Потребителям, задолжавшим за вывоз мусора значительные суммы, всё равно придётся заплатить „накопленное“» — сообщают в компании.

Способы оплаты коммунальной услуги «обращение с ТКО» указаны на официальном сайте регоператора.

#Диана Гусева
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