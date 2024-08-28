Несвоевременная оплата услуги увеличивает размер задолженности

Коммунальную услугу «обращение с ТКО» необходимо оплачивать до 10-го числа каждого месяца в полном объеме. Если собственник игнорирует платежные документы и не производит оплату услуги, то в таком случае законодательством предусмотрены различные способы воздействия. Сначала начисляются пени, затем возможны приостановка субсидий и льгот, а также взыскание задолженности через суд.