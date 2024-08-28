В России предложили смягчить наказания за ненасильственные преступления

Posted 28 августа, 08:00
Published 28 августа, 08:00
Modified 28 августа, 08:00
Updated 28 августа, 08:00
С начала 2022 года наблюдается рост числа таких дел, и часто за сообщения в соцсетях назначаются более строгие наказания, чем за убийства и изнасилования. Член Совета по правам человека Ева Меркачева обратилась к президенту с просьбой устранить этот дисбаланс. Ее инициативу поддержали как ученые, так и адвокаты. В Государственную думу уже направлена серия предложений по гуманизации наказаний.
В конце прошлого года Ева Меркачева уже поднимала тему шантажа в Telegram, указывая на то, что соответствующие преступления квалифицируются как вымогательство, что является особо тяжким преступлением. Член СПЧ предложила пересмотреть подходы к правоприменению, что позволило бы смягчить наказания.
Споры разгорелись вокруг статьи 163 УК России. Она касается требования денег под угрозой обнародования компрометирующей информации о жертве. Однако эксперты считают, что применение этой статьи к Telegram-каналам вызывает сомнения.
Правоохранительные органы и суды, рассматривая подобные дела, квалифицируют размещение информации в соцсетях как «длящееся преступление». Они утверждают, что если пост все еще доступен, информация продолжает распространяться. На основании этого требования об удалении публикации за деньги интерпретируют как вымогательство, даже несмотря на то, что сам пост уже был размещен.
Доктор юридических наук и профессор МГЮА Константин Ображиев проанализировал материалы множества уголовных дел и пришел к выводу, что требование денег за уничтожение информации не может считаться шантажом из-за угрозы ее распространения, так как публикация уже состоялась. Этой же точки зрения придерживаются многие практикующие адвокаты.
По мнению члена Адвокатской палаты Москвы Татьяны Пашкевич, если человек, пострадавший от негативной информации, обращается к администраторам Telegram-канала с просьбой удалить эту информацию, то такой запрос не следует рассматривать как вымогательство под предлогом угрозы ее дальнейшего распространения, так как данная информация уже стала доступна широкой публике.
Вопрос о переквалификации дел, связанных с вымогательством через Telegram, уже обсуждался на 14-м Конгрессе уголовного права. Участники отметили, что если потерпевший готов сам заплатить за удаление негативной информации, то действия администраторов канала не могут рассматриваться как вымогательство и не содержат признаков преступления. В случае, если потерпевший отказывается платить, но ему предлагают удалить контент за деньги, такое дело следует квалифицировать по статье 179 УК — о принуждении к заключению сделки.
Таким образом, в необходимости пересмотра правоприменительной практики не сомневаются ни ученые, ни юристы. Совет по правам человека разработал ряд предложений по гуманизации законодательства, которые были направлены в Государственную думу. Теперь остается лишь сформулировать эти поправки и внести их в Уголовный кодекс, пишет 360.ru.