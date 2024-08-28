В России предложили смягчить наказания за ненасильственные преступления

Вопрос о переквалификации дел, связанных с вымогательством через Telegram, уже обсуждался на 14-м Конгрессе уголовного права. Участники отметили, что если потерпевший готов сам заплатить за удаление негативной информации, то действия администраторов канала не могут рассматриваться как вымогательство и не содержат признаков преступления. В случае, если потерпевший отказывается платить, но ему предлагают удалить контент за деньги, такое дело следует квалифицировать по статье 179 УК — о принуждении к заключению сделки.