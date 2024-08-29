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Posted 29 августа, 02:30

Published 29 августа, 02:30

Modified 29 августа, 02:30

Updated 29 августа, 02:30

Билайн улучшил качество связи в трех десятках мест Красноярского края

Билайн улучшил качество связи в трех десятках мест Красноярского края

29 августа 2024, 02:30
Фото: freepik/drobotdean
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Оператор билайн увеличил покрытие и емкость сети в Красноярске, а также других городах и небольших населенных пунктах края. Проведенные работы позволяют клиентам билайн пользоваться всеми современными сервисами и оставаться на связи с близкими даже в моменты повышенных нагрузок на сеть.

Технические специалисты улучшили качество связи в следующих местах:

  • Октябрьский район: мкрн Ветлужанка, мкрн ГЭС;
  • Центральный район: Покровский мкрн, Покровка;
  • Советский район: о. Татышев, Октябрьский мост, ЖК Нанжуль-Солнечный, ЖК Перья, мкрн Взлётка;
  • Свердловский район: ул. Лесников, ул. Свердловская, ул. Семафорная,
  • Ленинский район: ул. Глинки;
  • СНТ: «Южное», «Стандарт», «Природа»;
  • г. Дивногорск: эко-парк «Адмирал», залив «Шумиха», территория ГЭС;
  • г. Шарыпово: — ул. Транзитная, Центральный проспект, ул. Светлая;
  • г. Канск: — район педагогического колледжа, ул. Урицкого, ул. Котляра, ул. Красной армии, ул. Николаенко, СНТ «Юбилейное», ДСНТ «Остров-Сад»;
  • а также в селах и деревнях Долгий Мост (Абанский район), Мотыгино и Тесь (Минусинский район), Березовка и Шалаболино (Курагинский район), Минино (Емельяновский район).
«Проведенные работы позволили увеличить емкость и покрытие 4G в Красноярске и других городах края, что особенно важно в условиях растущего трафика и увеличивающейся нагрузки на сеть. Мы понимаем, что стабильная связь в современном мире — вопрос не только комфорта, но и безопасности, поэтому следуем за потребностями клиентов и продолжаем развивать сеть 4G на территории Красноярского края», — комментирует директор Красноярского отделения билайн Евгений Малюшкин.

Умная сеть билайна дает возможность оставаться на связи в разных ситуациях благодаря комплексу технологий. Так благодаря «Виртуальному эксперту по качеству», агрегации частот и технологии SON (Self Optimized Networks — самооптимизирумая сеть) мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие задачи, а возможные инциденты на сети заранее прогнозируются и факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления.

Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть, в целях улучшения качества связи. Подробнее об этом читайте здесь.

#Владислав Савончик
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