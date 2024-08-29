Билайн улучшил качество связи в трех десятках мест Красноярского края

Реклама. «Вымпел-Коммуникации». erid: 2VSb5yLC7nG

Оператор билайн увеличил покрытие и емкость сети в Красноярске, а также других городах и небольших населенных пунктах края. Проведенные работы позволяют клиентам билайн пользоваться всеми современными сервисами и оставаться на связи с близкими даже в моменты повышенных нагрузок на сеть.