Билайн улучшил качество связи в трех десятках мест Красноярского края

Posted 29 августа, 02:30
Published 29 августа, 02:30
Modified 29 августа, 02:30
Updated 29 августа, 02:30
Технические специалисты улучшили качество связи в следующих местах:
«Проведенные работы позволили увеличить емкость и покрытие 4G в Красноярске и других городах края, что особенно важно в условиях растущего трафика и увеличивающейся нагрузки на сеть. Мы понимаем, что стабильная связь в современном мире — вопрос не только комфорта, но и безопасности, поэтому следуем за потребностями клиентов и продолжаем развивать сеть 4G на территории Красноярского края», — комментирует директор Красноярского отделения билайн Евгений Малюшкин.
Умная сеть билайна дает возможность оставаться на связи в разных ситуациях благодаря комплексу технологий. Так благодаря «Виртуальному эксперту по качеству», агрегации частот и технологии SON (Self Optimized Networks — самооптимизирумая сеть) мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие задачи, а возможные инциденты на сети заранее прогнозируются и факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления.
Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть, в целях улучшения качества связи. Подробнее об этом читайте здесь.