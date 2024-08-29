БоГЭС получила благодарность за вклад в развитие Кежемского района

Расходы по Программе благотворительной и спонсорской деятельности Богучанской ГЭС на 2024 год составят 9,74 млн рублей — это почти в два раза больше, чем в 2023 году. Администрация Кодинска получила средства на строительство сквера и зоны отдыха для детей и на приобретение светодиодных консолей для украшения городских улиц. Спортивным школам и секциям переданы средства на приобретение оборудования для тренировок и поездок на соревнования, районный дом культуры «Рассвет» приобрел световое и акустическое оборудование и т. д. В Центре дополнительного образования Кодинска при содействии гидроэнергетиков работает профильный Энергокласс РусГидро, многие выпускники которого успешно поступили в высшие учебные заведения и стали специалистами-энергетиками.