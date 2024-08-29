БоГЭС получила благодарность за вклад в развитие Кежемского района

Posted 29 августа, 02:19
Published 29 августа, 02:19
Modified 29 августа, 02:21
Updated 29 августа, 02:21
В день празднования 97-летия Кежемского района Красноярского края глава района Олег Желябин вручил представителю АО «Богучанская ГЭС» благодарственное письмо за большой вклад коллектива станции в социально-экономическое развитие территории.
БоГЭС производит до трети электроэнергии, потребляемой в Красноярском крае, и входит в список крупнейших налогоплательщиков регионального бюджета.
«Богучанская ГЭС играет важнейшую роль в экономическом развитии Кежемского района, активно участвует в его общественной жизни. Мы высоко ценим наши партнерские отношения. Уверены, что взаимодействие будет продолжаться и в будущем, взаимная поддержка позволит нам реализовать еще множество проектов, направленных на процветание Кежемского района. Огромное спасибо за ваш весомый вклад в развитие нашего региона!», — сказал глава Кежемского района Олег Желябин.
С момента пуска в октябре 2012 года первых гидроагрегатов Богучанская ГЭС произвела более 172,6 млрд киловатт-часов электроэнергии. С 2022 года в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды предприятие выплачивает более 10 млрд рублей в год, за первое полугодие 2024 года уже выплачено более 7 млрд 134 млн рублей.
Вклад Богучанской ГЭС в развитие Кежемского района отмечен многими наградами. Станция внесена в «Почетную книгу города Кодинска», многие сотрудники имеют почетное звание «Заслуженный энергетик РФ» и другие государственные и профессиональные награды. В 2024 году по результатам ежегодного краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» Богучанская ГЭС признана лучшей среди предприятий энергетики в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства».
Расходы по Программе благотворительной и спонсорской деятельности Богучанской ГЭС на 2024 год составят 9,74 млн рублей — это почти в два раза больше, чем в 2023 году. Администрация Кодинска получила средства на строительство сквера и зоны отдыха для детей и на приобретение светодиодных консолей для украшения городских улиц. Спортивным школам и секциям переданы средства на приобретение оборудования для тренировок и поездок на соревнования, районный дом культуры «Рассвет» приобрел световое и акустическое оборудование и т. д. В Центре дополнительного образования Кодинска при содействии гидроэнергетиков работает профильный Энергокласс РусГидро, многие выпускники которого успешно поступили в высшие учебные заведения и стали специалистами-энергетиками.
Программа благотворительной и спонсорской деятельности БоГЭС ежегодно формируется на основе обращений граждан, общественных организаций, муниципальных учреждений и органов власти города Кодинска и Кежемского района. Партнерами Богучанской ГЭС в реализации программы за прошедшие годы стали администрации Кежемского района и города Кодинска, учреждения дошкольного и дополнительного образования, учреждения здравоохранения и культуры, некоммерческие организации и благотворительные фонды.