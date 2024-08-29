Ботва — не ТКО: как правильно утилизировать отходы с огородов

В соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 в тип «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» отходы при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур (код ФККО 1 11 200 00 00 0), в частности ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей (код ФККО 1 11 210 01 23 5), ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей (код ФККО 1 11 210 02 23 5) являются отходами сельского хозяйства и не относятся к твердым коммунальным отходам и не вывозятся региональным оператором.