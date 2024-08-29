Ботва — не ТКО: как правильно утилизировать отходы с огородов

Posted 29 августа, 10:47
Published 29 августа, 10:47
Modified 29 августа, 10:49
Updated 29 августа, 10:49
Растительный мусор очень объемный и быстро переполняет контейнеры, не оставляя места для ТКО. При этом ботва и другие растительные остатки вообще не относятся к твердым коммунальным отходам.
В соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 в тип «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» отходы при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур (код ФККО 1 11 200 00 00 0), в частности ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей (код ФККО 1 11 210 01 23 5), ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей (код ФККО 1 11 210 02 23 5) являются отходами сельского хозяйства и не относятся к твердым коммунальным отходам и не вывозятся региональным оператором.
Что же в таком случае делать с растительными отходами огородничества? Опытные садоводы в соцсетях советуют превращать их в ценное удобрение через компостирование. Помидорную и картофельную ботву также используют в качестве инсектицида.
«Хотим повторно обратить внимание, что выбрасывать растительные остатки от ведения садоводства и огородничества в контейнеры нельзя» — уточняют специалисты регионального оператора «РОСТтех».
Напомним, как правильно поступать с ветками после обрезки деревьев. Ветки необходимо распилить до 70 см. в длину, связать и оставить на площадке накопления. Если вы заметили на своей контейнерной площадке навал веток, то нужно обратиться в управляющую организацию.