«Единая Россия» и Минпросвещения сообщили о готовности школ к Дню знаний

«В сентябре в школы Красноярского края пойдут более 375 тысяч детей, из них 35,5 тысячи — первоклассники. К началу учебного года в регионе откроются три новые школы — в микрорайоне Солнечном Красноярска школа на 1100 мест, в поселке Бартат Большемуртинского района и поселке Первомайск Мотыгинского района. До конца 2024 года предполагается завершить строительство еще трех школ в районах края. Продолжается капремонт школ по программе, инициированной „Единой Россией“, в 2024 году будут отремонтированы 23 школы. За каждым объектом закреплены представители депутатского корпуса, которые вместе с родителями и педагогами контролируют ход и качество работ. Используется принцип комплексного подхода, при капремонте и строительстве объектов обязательно благоустраивается близлежащая территория школ. Партия не осталась в стороне и от ежегодной партийной акции „Собери ребенка в школу“. Единороссы собрали школьные ранцы, канцелярию, художественную литературу, спортинвентарь для детей Свердловского муниципального округа ЛНР, всего отправили около 900 рюкзаков и 1000 мячей. Также партийцы выполняют заявки жителей региона, обеспечивают канцелярией многодетные семьи, тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, семьи участников СВО», — сообщил депутат Законодательного собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Виктор Кардашов.