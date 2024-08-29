«Единая Россия» и Минпросвещения сообщили о готовности школ к Дню знаний

Posted 29 августа, 06:28
Published 29 августа, 06:28
Modified 29 августа, 06:28
Updated 29 августа, 06:28
На заседании всероссийского штаба «Единой России» и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых образовательных учреждений были подведены итоги акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» и подготовки школ к новому учебному сезону, пишет mkset.ru.
Согласно данным, озвученным врио секретаря генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым, по итогам программы капремонта школ, запущенной в 2022 году ЕР при участии Минпросвещения, в целом по стране к 1 сентября будет сдано в эксплуатацию порядка 4,5 тысячи восстановленных школ. Из них 406 отремонтированы в этом году.
Лидирующие позиции в реализации программы среди регионов России занимают Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, а также Пензенская и Рязанская области.
В своем выступлении врио секретаря генсовета ЕР также отметил, что президентское поручение, в соответствии с которым в стране должно быть построено 1300 новых школ, выполняется с опережением. Школьные здания в рамках программы активнее всего возводятся в Санкт-Петербурге, Татарстане, ЯНАО, Красноярском крае, а также в Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях.
Отчитываясь о результатах ежегодной акции «Собери ребёнка в школу», Якушев рассказал, что адресную поддержку в обеспечении школьными принадлежностями получают ребята из многодетных, малообеспеченных семей. «В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. Из них 63 тысячи — в новых регионах», — заявил он.
Парламентарии и активисты «Единой России» помогли подготовить 5,5 тысячи школ к Дню знаний. В акции «Родительская приемка» участвовали более 13 тысяч родителей школьников.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, контролирование «Единой Россией» капремонта позволило отремонтировать на 1000 школ больше. Запущенная партией и Минпросвещения программа реализуется раньше запланированных сроков.
Глава ведомства рассказал, что в результате нововведения «Единой России» с 1 сентября 2024 года все школы в нашей стране начнут работать по общим федеральным стандартам. В программу обучения вернут «Труд» и добавят «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом пишет сайт ER.RU.
Региональные депутаты «Единой России» узнали из обращения министра о текущем развитии системы воспитательной, патриотической работы со школьниками. В школах в начале каждой учебной недели происходит поднятие флага, исполнение гимна РФ. Проводятся уроки «Разговоры о важном». «Профориентация, о которой говорил президент, действует начиная с 6-го класса. Проходят уроки „Россия — мои горизонты“, — подытожил Сергей Кравцов.
«В сентябре в школы Красноярского края пойдут более 375 тысяч детей, из них 35,5 тысячи — первоклассники. К началу учебного года в регионе откроются три новые школы — в микрорайоне Солнечном Красноярска школа на 1100 мест, в поселке Бартат Большемуртинского района и поселке Первомайск Мотыгинского района. До конца 2024 года предполагается завершить строительство еще трех школ в районах края. Продолжается капремонт школ по программе, инициированной „Единой Россией“, в 2024 году будут отремонтированы 23 школы. За каждым объектом закреплены представители депутатского корпуса, которые вместе с родителями и педагогами контролируют ход и качество работ. Используется принцип комплексного подхода, при капремонте и строительстве объектов обязательно благоустраивается близлежащая территория школ. Партия не осталась в стороне и от ежегодной партийной акции „Собери ребенка в школу“. Единороссы собрали школьные ранцы, канцелярию, художественную литературу, спортинвентарь для детей Свердловского муниципального округа ЛНР, всего отправили около 900 рюкзаков и 1000 мячей. Также партийцы выполняют заявки жителей региона, обеспечивают канцелярией многодетные семьи, тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, семьи участников СВО», — сообщил депутат Законодательного собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Виктор Кардашов.