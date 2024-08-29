Покупатели в сети доверяют верификации по Госуслугам, а продавцы предпочитают паспорт

Директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова пояснила, что для продавцов при выборе инструмента для прохождения проверки важны, прежде всего удобство и скорость — этими причинами руководствуется 63% опрошенных. 42% опрошенных проходят верификацию, так как видят, что продавцам со значком больше доверяют. Ещё 20% продавцов отмечают рост числа заявок после получения значка «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Покупатели, в свою очередь, больше доверяют давно знакомым инструментам — при этом постепенно знание о разных типах проверок растет