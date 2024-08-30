Красноярский бизнес может представить товары на выставке в Северной столице

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Предпринимателей Красноярского края приглашают поучаствовать в 33-й продовольственной выставке «Петерфуд-2024» в Санкт-Петербурге. Расходы по оформлению коллективного стенда, а также по оплате взноса берет на себя центр «Мой бизнес».