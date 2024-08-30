Красноярский бизнес может представить товары на выставке в Северной столице

Posted 30 августа, 09:32
Published 30 августа, 09:32
Modified 30 августа, 09:34
Updated 30 августа, 09:34
Участники самостоятельно оплачивают только проезд, проживание, транспортировку продукции. На выставке соберутся закупщики федеральных и региональных торговых сетей.
«Для участников будет организована специальная программа — Активные Сетевые Продажи. В ее рамках организаторы подведут закупщиков к стенду экспонента буквально за руку для проведения дегустации и переговоров», — рассказали в центре «Мой бизнес».
Подробная информация по ссылке.
В выставке могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Красноярском крае. Подробности на сайте мойбизнес-24.рф
Заявки принимаются до 17.30 10 октября 2024 года в электронном виде, в том числе через цифровую платформу МСП.рф
Дополнительную информацию можно получить в центре «Мой бизнес» по телефону: 8-800-234-0-124