Провести время весело и с пользой перед школой приглашает фестиваль «Вместе»

Posted 30 августа, 09:41
Published 30 августа, 09:41
Modified 30 августа, 09:43
Updated 30 августа, 09:43
Все желающие смогут попробовать азиатские блюда, принять участие в турнире по мини-футболу, чемпионатах по липсинку и в интерактивах с ведущими шоу.
Всей семьей можно сыграть в камень-ножницы-бумага, а также представить себя в роли рок-группы и исполнить любимые хиты на воображаемой гитаре.
Детей будут развлекать веселые аниматоры, организаторы подготовили гига-рогатку и мега-дартс. А в перерывах между весельем можно попробовать сладкую вату.
Кроме того, гостей ждет косплей-линейка на 1 сентября, выступления красноярских музыкантов, конкурсы с ценными призами, а также фуд-корт и семейный маркет.
А ещё 1 сентября для детей поездки на канатной дороге бесплатны!