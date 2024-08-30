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Posted 30 августа, 09:41

Published 30 августа, 09:41

Modified 30 августа, 09:43

Updated 30 августа, 09:43

Провести время весело и с пользой перед школой приглашает фестиваль «Вместе»

Провести время весело и с пользой перед школой приглашает фестиваль «Вместе»

30 августа 2024, 09:41
Фото: Фестиваль «Вместе»
В Фанпарке «Бобровый лог» на последних перед учебой выходных будет проходить семейный фестиваль «Вместе» — это интерактивные локации, вкусная еда и веселье.

Все желающие смогут попробовать азиатские блюда, принять участие в турнире по мини-футболу, чемпионатах по липсинку и в интерактивах с ведущими шоу.

Всей семьей можно сыграть в камень-ножницы-бумага, а также представить себя в роли рок-группы и исполнить любимые хиты на воображаемой гитаре.

Детей будут развлекать веселые аниматоры, организаторы подготовили гига-рогатку и мега-дартс. А в перерывах между весельем можно попробовать сладкую вату.

Кроме того, гостей ждет косплей-линейка на 1 сентября, выступления красноярских музыкантов, конкурсы с ценными призами, а также фуд-корт и семейный маркет.

А ещё 1 сентября для детей поездки на канатной дороге бесплатны!

#Диана Гусева
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